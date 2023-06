Artikkelen fortsetter under annonsen

«Med et lite kjøp av Prop, kan (og VIL) du øke verdien på din beholdning fra profitten fra våre eiendomstransaksjoner.»

«Prop» er kryptovalutaen til det blokkjedebaserte eiendomsprosjektet Propland. De store bokstavene i er Proplands egne. Teksten fortsetter:

«Profitt fra eiendom har aldri vært så lett eller lønnsomt.»

Bak står nordmannen Bernt Digegrind Ellingsen, med tittelen «CEO.» Det er ikke første gang han har forespeilet rask profitt, men denne gangen er det ikke eiendom i Oslo som er til salgs, men i Marbella på Spanias solkyst. Nå er det heller ikke snakk om aksjer i eiendomsselskaper, men krypto.

I 2018 fortalte DN hvordan Ellingsen og hans selskap Omicron – uten konsesjon fra Finanstilsynet – hentet inn 240 millioner kroner fra velhavende, godt voksne investorer – såkalte «Golden Oldies.»

– Jeg er ganske ny innen blokkjede-teknologien, sier Ellingsen i en nå slettet video på Proplands Youtube-kanal.

Han er den eneste som opptrer med fullt navn i Propland-systemet, som kommuniserer med investorer og interessenter i en gruppe på appen Telegram. Her finnes også en konto med aliaset «Donnie Cash,» som beskrives som «CFO,» eller finansdirektør.

– Jeg har jobbet som forvalter med en total portefølje på rundt 200 millioner dollar, med investeringer i eiendom og næringseiendom. Ellers har jeg drevet med krypto i seks år nå, men dette er mitt første egne prosjekt, sier «Donnie Cash» i samme video.

Proplands forretningsmodell Propland skal angivelig gi tilgang til lukrative eiendomsinvesteringer i den virkelige verden, gjennom investeringer i krypto. Modellen, slik den beskrives i Proplands eget materiell, er at deler av handelsvolumet i krypto- «mynten» settes av til en eierandel i de fysiske eiendomsprosjektene. Når disse realiseres, går Proplands andel av overskuddet til å kjøpe tilbake «mynten» i markedet, som skal øke verdien på kryptoinvestorenes beholdning. I tillegg selges såkalte NFT-er, digitale kunstverk som forestiller eiendomsprosjektene, som skal gi sin egen form for avkastning.

Lånte penger

I et annet opptak, delt i Proplands Telegram-kanal, opptrer han med ansikt. Dette er mannen tidligere kjent som Edisan Kastrati. Siden sist DN skrev om ham, har han byttet navn til Kevin Kastrati, viser folkeregisteret.

Han har også tilknytning til «Golden Oldies»-komplekset, som selger i Indigo Finans. I fjor ble han dømt for seks tilfeller av grovt uaktsomt bedrageri, som selger i selskapet United Beverages International.

Når DN forsøker å oppnå kontakt gjennom «Donnie Cash»-kontoen på Telegram, er det en som kaller seg Morten som svarer. Han vil ikke dele sitt fulle navn, men skriver:

«Det har vært fire stykker som har benyttet denne kontoen. Blant annet to av våre investorer.»

«Kastrati er investor i Propland, det er korrekt. Han har hjulpet litt til, men har ingen rolle i Propland, annet enn investor. Han lånte Bernt og Propland nok 500.0000,» forteller Morten i en annen melding.

I en sms skriver Kastrati at han ikke lenger er investert i Propland.

– Ferdig der for en god stund siden, svarer han.

Etter oppfølgingsspørsmål om lånet blir det stille.

DN har stilt Bernt Ellingsen en rekke spørsmål om saken. Han har ikke besvart henvendelsene, men publisert en uttalelse i Proplands Telegram-gruppe. Her omtaler han DNs journalistikk som falske anklager og «fantasihistorier.»

Selskap fra mars

«Vi tar vår million dollar business til blokkjeden», heter det i informasjonsmateriellet til Propland, men påstanden er vanskelig å ettergå. I spanske forretningsregistre står Ellingsen tilknyttet ett selskap: Cavok Estates, som ifølge egen nettside er en eiendomsmegler i Marbella. Dette selskapet ble opprettet i mars i år, ifølge registeret.

Det er Cavok som er Propland, skriver «Donnie Cash» på Telegram, før meldingene slettes og kontoen slutter å svare.

Propland har gjennomført et forhåndssalg av mynten sin. Aktiviteten i en engelskspråklig gruppe på appen Telegram med over 5000 medlemmer tilsier at flere har kjøpt.

Finanstilsynet har advart mot slike salg, blant annet fordi man ikke kan forvente noen form for investorbeskyttelse.

«Investeringer i såkalte coins eller tokens er risikable, med en stor risiko for at investeringene kan gå tapt. Det er også fare for svindel og hvitvasking,» skriver tilsynet.

Går av som sjef

Da DN stilte spørsmål om saken, ble Telegram-gruppen lukket, og detaljer i informasjonsmateriellet endret: Nå står det ikke lenger om «vår million dollar business,» men eiendomsbransjen som sådan. Ellingsen annonserte også at han trakk seg som CEO.

«Selv om jeg har gjort mitt beste for å forsvare integriteten til mitt konsept og min idé med Propland, har det blitt klart for meg at det negative fokuset avisen enda en gang forsøker å sette på meg som privatperson, kan påvirke Propland,» skriver han.

I uttalelsen går det også frem at Propland-investorene ikke vil få en andel av et eiendomsprosjekt med en forespeilet verdi på 1,4 millioner euro likevel.

Propland har også lagt ut 300 såkalte NFT-er til i underkant av 20.000 kroner stykket, knyttet til dette prosjektet. Nå får de som har kjøpt slike, pengene tilbake, skriver Ellingsen.

To tredjedeler av verdien på kryptomynten Prop forsvant etter uttalelsen fra Ellingsen, viser data fra Coinmarketcap.

Solgte edelstener

Omicron-saken har fått forskjellige rettslige etterspill. Småsparerne som hadde investert, forsøkte å ta arrest i Bernt D. Ellingsens verdier. Hans Imperator Holding as, med 8,5 millioner i egenkapital, var særlig omstridt, siden Ellingsen hadde solgt dette til sin forlover for 300.000 kroner – inkludert en tilbakekjøpsavtale. Muntlige forhandlinger om arresten ble avgjort med forlik i 2018. En megler ble dømt til å betale en eldre investor 1,3 millioner i erstatning.

Ellingsens holdingselskap ble overtatt av forloveren i 2017, men i 2020 var aksjene tilbakeført. I regnskapet dette året forsvinner anleggsmidlene ut av selskapet. Verdier for nesten 3,5 millioner blir tapsført, og det dukker opp en post på 284.000 kroner merket «salg av edelstener.» Året etter legges det ned.

En nettside i Ellingsens navn har publisert det som omtales som en uavhengig rapport fra Advokatfirmaet Gade, utarbeidet av analyseselskapet KWC. Denne er utarbeidet i forbindelse med et søksmål fra småsparerne som investerte gjennom Omicron, mot advokat Anders Kvarberg som sto for oppgjøret på de forskjellige transaksjonene.

Han og forsikringsselskapet Gjensidige var saksøkt for til sammen 55 millioner kroner, men saken ble avgjort med forlik sent i 2021, viser en rettsmeklingsprotokoll fra Oslo tingrett. Her gikk advokat Kvarberg og forsikringsselskapet med på å betale ti millioner kroner.