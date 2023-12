Artikkelen fortsetter under annonsen

Bitcoinutvinning skulle vise seg å bli marerittaktig for stavangerselskapet Kryptovault, da den digitale valutaen stupte i kurs, strømprisen begynte å tikke oppover og investorene mistet interessen.

Kryptoselskapets regnskapsmessige resultater har svingt kraftig i dets fem år lange historikk, før det i fjor tapte drøyt 115 millioner kroner før skatt.

– Det var et katastrofeår med tanke på fallende inntekter for selve virksomheten samtidig som vi ble hardt presset av energiprisene i Sør-Norge, uttalte Kjetil Hove Pettersen da DN omtalte fjorårsregnskapet i august.

I fjor ble inntektene halvert fra det foregående året mens kostnadene eksploderte. Resultatet før skatt gikk fra nær 86 millioner kroner i pluss til de nær 116 millionene i minus i fjor. Nå tyder mye på at regningene har hopet seg opp i år også.

Nå har nemlig utleier av industrianlegget utenfor Hønefoss, Treklyngen Industripark, valgt å gå rettens vei for å få igjen oppsamlet husleie. Kryptovaults eier, KV Group, tapte selv 600 millioner kroner i fjor. KV Group inngår i vindkraftmilliardær Lars Helge Helvigs selskapsstruktur. Helvig selv hadde en skattelignet formue på nær en halv milliard kroner i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I retten på fredag?

Neste fredag møtes Treklyngen Industripark og Kryptovault i Sør-Rogaland tingrett for å gjøre opp, om ikke de to kommer til en minnelig løsning før den tid. Treklyngen har nemlig begjært Kryptovault konkurs for et pengekrav som ikke er gjort opp.

– På nåværende tidspunkt vil vi ikke kommentere denne saken, sier Pettersen.

Og selv om det skal være en dialog mellom partene – og håp om å komme til en minnelig løsning –sier administrerende direktør i industriparken, Rolf Jarle Aaberg:

– Status er at vi møtes i retten fredag for å få igjen et utestående beløp som ikke er betalt.

Kryptovaultserverne under montering i de gamle lagerlokalene på Follum fabrikker i 2018. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Aaberg opplyser at beløpet i hovedsak består av husleie. Han vil imidlertid ikke si noe om beløpsstørrelsen. Ifølge kredittopplysningstjenesten Soliditet er det registrert et inkassokrav fra Treklyngen Industripark på Kryptovault på knappe 400.000 kroner.

– Det er såpass at vi må ha rettens hjelp til å løse opp i denne saken, sier han.

Stille i serverhallen

Da Norske Skogs fabrikker utenfor Hønefoss ble lagt ned, ble en industripark satt opp i 2012. I de gamle fabrikklokalene bygde Kryptovault opp en enorm serverpark på billig strømtilgang.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2018 hadde Kryptovault en ordrebok på én milliard kroner – mye fra den daværende største eieren, et japansk tek-selskap, og andre asiatiske kunder. Den gangen var planene å installere 25.000 minere av typen Antminer s9 til 25.000 kroner stykket i industrihallen på Treklyngen. Til sammen hadde de en verdi på godt over 600 millioner kroner den gang. Sammen med planlagte 80.000 bitcoinminere i Dale, hadde Kryptovault planer om å bli Norges største bitcoinutvinner.

– Hvordan vurderer dere det å eventuelt slå en kunde konkurs?



– Det er en betraktning vi må ta når vi får høre hva som kommer frem i retten, sier Aaberg.

Ifølge Aaberg har det en stund vært stille i hallene som Kryptovault har leid av Treklyngen. Kryptovaults virksomhet er i dag i Stokmarknes som følge av de høye strømprisene i Sør-Norge.

Industriparken leverte inn et regnskap for fjoråret med en samlet inntekt på 25,6 millioner kroner. Dette var en halvering fra 2021, og medførte at resultatet før skatt falt drastisk fra nær 32 millioner kroner til drøyt to millioner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.