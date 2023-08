Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har knekt koden for hvordan man driver på en stabil og effektiv måte, samtidig som vi har skalafordelen. Vi er Norges største datasenter i installert effekt, sa Kryptovault-sjef Kjetil Hove Pettersen i 2021.

Da var kryptodatasenterbedriften superlønnsom, skrev DN den gang.

Nå er det alt annet enn lønnsomt.

Hadde rente på 18,5 prosent

I de tre årene 2019, 2020 og 2021 dro Kryptovault inn over 200 millioner kroner før skatt. I fjor kom smellen. Det ferske konsernregnskapet til KV Group, som fra 2021 har vært toppselskapet til Kryptovault-systemet, viser et brutalt tap på 615 millioner kroner før skatt.

– Det var et katastrofeår med tanke på fallende inntekter for selve virksomheten samtidig som vi ble hardt presset av energiprisene i Sør-Norge, sier Pettersen i dag.

KV Group as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 236 459 -48,6% Driftsresultat (ebit) -472 153 -% Resultat før skatt -615 121 -%

De høye strømprisene sør i landet førte til at Kryptovault i fjor flyttet virksomheten til Nord-Norge. I dag har selskapet kun ett operativt datasenter på Stokmarknes litt utenfor Lofoten. Virksomheten i Litauen ble solgt for å nedbetale gjeld.

Ved inngangen til fjoråret var gjelden på nesten en halv milliard kroner. Store deler av gjelden var tatt opp for å investere i servere for datakraft. Disse var veldig høyt priset i 2021 og har falt med 80–85 prosent fra det høyeste, ifølge Pettersen, som sier den største årsaken til fjorårets kjempetap er nedskrivning av driftstilbehør. Noe av serverne er gitt tilbake til kreditorene som et kompromiss.

Deler av gjelden var til amerikanske institusjoner, der noe av den bar en rente på 16-18,5 prosent. Nå er 90 prosent av gjelden borte, men det gjenstår fortsatt forhandlinger med kreditorene.

– Det er fremdeles en utfordrende gjeldssituasjon som vi betjener etter beste evne. Vi har noen sikre og noen usikre kreditorer. Alt kan ikke betjenes umiddelbart ut ifra dagens lønnsomhet, sier han.

Egenkapitalen borte

Fjorårets tresifrede milliontap har førte til at egenkapitalen i konsernet var fullstendig utradert ved årsskiftet.

– Vi har tilbakelagt et kriseår i 2022 og det var på ingen måte gitt at vi skulle overleve det, så egenkapitalen er preget av den situasjonen, sier Pettersen.

Åtte måneder inn i året er egenkapitalen trolig fortsatt negativ.

– Vi står i en fase hvor store endringer er i ferd med å tre i kraft. Det er litt avhengig av hva som skjer og når vi har ting klart, men egenkapitalen er fremdeles svak.

Konsernet KV Group eies i hovedsak av milliardær og vindkraftgründer Lars Helge Helvig og hans Valinor.

I årsberetningen heter det at selskapet aktivt utforsker flere muligheter, inkludert forhandlinger med kreditorer, potensielle kjøpere og potensielle investorer.

Ifølge toppsjef Pettersen vil de fremover konsolidere driften videre.

– Vi ser på muligheter for å konvertere noen av anleggene til tradisjonell datasentervirksomhet, sier han.

Han viser samtidig til at mengden bitcoin som blir produsert blir halvert rundt april neste år. En slik halvering skjer hvert fjerde år og har tidligere ført til stor kursoppgang for kryptovalutaen.

Han viser samtidig til at mengden bitcoin som blir produsert blir halvert rundt april neste år. En slik halvering skjer hvert fjerde år og har tidligere ført til stor kursoppgang for kryptovalutaen.

– Det pleier å være startskuddet for ny vekst i kryptomarkedet, sier Pettersen.