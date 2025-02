– I 2013 tok Oslo universitetssykehus kontakt med Blomqvist for en oppdatert verdivurdering av maleriet. Blomqvist skjønte fort at dette var noe helt spesielt, og kalte inn spesialister i indisk kunst fra Christie's auksjonshus for å bistå med verdivurderingen, forteller administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i OUS. Her er han på vei tilbake til sitt kontor på Oslo universitetssykehus på Ullevål.

Foto: Gunnar Lier