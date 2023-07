Artikkelen fortsetter under annonsen

Facebookeieren Meta lanserte nylig en modell som kan lese, tolke og skrive de aller fleste språk i verden. De har full kontroll på 1100 språk og kan gi en grei oversettelse på ytterligere 3000 andre språk.

Det betyr i praksis at hvis vi får en mail med et ukjent språk kan vi få den lest opp på norsk, vi kan svare på norsk og så sender mailen et svar på det opprinnelige språket.

Modellene til Meta er også så raske at de snart egner seg for simultanoversettelse. Dermed er det bare å ta på airpods’ene og snakke sammen med folk som taler et helt annet språk.

Jeg har testet ut språkmodellene på vegne av et bilimportfirma jeg er medeier i. Det var vel et titall selskap som samlet skyldte oss én million i momsutlegg.

Tidligere purringer på dårlig norsk-tysk hadde ikke fått de til å betale. Men, da jeg tok i bruk de nye språkmodellene og plutselig formulerte meg som en tysk advokat, rant pengene inn.

Det å kunne kommunisere med andre er mer enn bare gøy. India har i en årrekke vært størst i verden på å utføre jobber for internasjonale selskap. Det er nok flere grunner til det, men en viktig del er at mange i India behersker engelsk.

Snart får inderne konkurranse. Med modeller som raskt oversetter tale og tekst blir språkbarrieren nærmest borte, og det blir enklere for internasjonale selskap å benytte arbeidskraft i nye land.

Det er rundt 780 millioner mennesker i verden som regnes som analfabeter og selv om språkmodellene ikke kan hjelpe alle vil nok dette medføre at flere kan bli mer arbeidsføre. I Mali er for eksempel syv av ti analfabeter.

Det kan tenkes at når man kjører innpå en McDonald's drive-through i Oslo i en nær fremtid, så sitter det en person i Mali og tar imot bestillingen. Ved hjelp av språkmodellene vil vedkommende høres ut som Raymond Johansen eller en annen lokal helt.

På sikt kan man se for seg at det vil være mulig for analfabeter å gjøre mer avanserte jobber. En trenger nemlig ikke å starte med flere års opplæring i å lese og skrive, men kan gå rett over i direkte opplæring for jobben.

Den vestlige verden nøt i en årrekke godt av at stadig flere flyttet fra landsbygden i Kina og inn til byene. Denne effekten har nå avtatt, men kanskje vi fremover kan se en lignende utvikling for andre land?

Selv i USA har nærmere halvparten av den voksne befolkningen skriveferdigheter som ikke imponerer en sjetteklassing.

Barbra Bush Foundation har regnet seg frem til at dette koster det amerikanske samfunnet ti prosent av brutto nasjonalprodukt i året. Den beregningen virker litt frisk, men hvis en antar at analfabeter blir 20 prosent mer produktive med språkmodellene kommer en likevel frem til en forbedring på fem prosent i året.

For samfunnet vil en større arbeidsdeltagelse bety mindre fattigdom. For finansmarkedene vil økt arbeidsdeltagelse bety produktivitetsvekst. Det vil gjøre godt for lønnsomheten i selskapene.

Den største veksten vil nok komme i afrikanske- og asiatiske land og her kan vi trolig se høye vekstrater over mange år. Det vil trolig medføre at selskapene i vekstlandene får den største drahjelpen.

Men høyere vekst for verden vil også være bra for de internasjonale konsumselskapene. Selv de norske selskapene kan nyte godt av dette da en høyere økonomisk vekst vil være godt for råvarepriser.

En verden uten språkbarrierer innebærer også store muligheter for ondsinnede aktører. De gamle Nigeria-brevene med dårlig norsk kan erstattes av telefonsamtaler fra noen som høres ut som nære slektninger. Dette er absolutt en utfordring, men ikke til å unngå.

De nye språkmodellene vil trolig medføre at flere hundre millioner mennesker kan komme inn i arbeidsmarkedet. Det kan gjøre verden til et bedre sted med mindre fattigdom, og kan også bidra positivt for finansmarkedene gjennom en kraftig produktivitetsvekst.

For investorene kan det på lang sikt bety høyere avkastning i aksjemarkedene og spesielt for selskapene i vekstregionene.

