Kverva-topp Thomas Jessen slutter i stillingen som daglig leder. Han har uttrykt et ønske om å konsentrere seg på forretningsutvikling og kommersielle oppgaver i Kverva, opplyses det i en pressemelding onsdag.

– Jeg har arbeidet med investeringer i Kverva i 20 år og er sterkt motivert til å fortsette med det. Jeg ser frem til å få frigjort tid til å konsentrere meg om den videre kommersielle utviklingen av Kverva, sier Jessen.

Økonomidirektør Tor Lønnum tar over stillingen som toppsjef i investeringsselskapet, som består av et forvaltningsteam på 21 personer.

Tor Lønnum (Foto: Privat)

Lønnum har tidligere blant annet jobbet for Falck, Gjensidige og Tryg.

Investeringsselskapet Kverva i Trondheim har betydelige investeringer i sjømatrelatert virksomhet. Det er gjennom Kverva Witzøe-familien kontrollerer nærmere halvparten av Salmar, som i dag er verdens nest største lakseprodusent.

Gustav M. Witzøe (27) Er tidligere rangert som verdens tredje yngste dollarmilliardær av magasinet Forbes.

Oppvokst på Frøya ytterst i Trøndelag. Faren Gustav Witzøe var bilmekaniker og kjøpte et konkursbo i laksenæringen da bransjen slet tidlig på 90-tallet.

Familien samlet investeringene i selskapet Kverva, og det meste ble overført til Gustav jr. i 2006. Senere har han også investert i restaurant- og barlokaler på Solsiden i Trondheim og i teknologiselskaper.

Børsverdiene gjennom Salmar er verdsatt til over 68,6 milliarder kroner.

40 milliarder

Styreleder Bjørn Wiggen sier at Kverva får styrket organisasjonen på forretningsutvikling i Kverva.

– Dette er et godt tidspunkt til å forsterke den positive utviklingen i selskapet, legger han til.

Kverva er et av Norges største private investeringsselskaper med en forvaltningskapital på over 40 milliarder, og heleid av Witzøe-familiens selskap Kverv.

Profil: Gustav Witzøe Alder: 70 år Stilling: Grunnlegger og toppsjef i Salmar Bakgrunn: Frøyværing, gründer og Rosenborg-supporter på sin hals. Laksemilliardæren har bygget opp storoppdretteren Salmar fra grunnen av, og familien kontrollerer i dag 53 prosent av konsernet gjennom familieselskapet Kverva. De fleste aksjene er i dag overført til sønnen Gustav Magnar Witzøe. I tillegg til å være visjonær eier, er ingeniørutdannede Witzøe detaljopptatt konserndirektør for Salmars videreforedlings­fabrikk på Frøya. Han er også en aktiv skikkelse i lokalsamfunnet og har blant annet gitt penger til ny videre­gående skole og kulturhus i hjemkommunen.

Av egenkapitalen eier Gustav M. Witzøe jr. 97 prosent, Gustav Witzøe én prosent og Thomas J. Jessen to prosent.

Kvervas største eiendeler er oppdrettsselskapet Salmar, råvareselskapet Nutrimar, biotekselskapet Patogen, utstyrsleverandøren Steinsvik, råvareselskapet Pelagia, sjømatselskapet Insula og kosttilskuddsselskapet Vitux.

Rekordhøye laksepriser

I første halvår av 2023 har det vært rekordhøye laksepriser – som har vært svært gunstig for oppdrettsselskapene.

For Salmar ga årets tre første måneder et operasjonelt driftsresultat på 1,88 milliarder kroner. I fjor tjente Salmar 4,6 milliarder kroner før skatt. I første kvartal i år endte resultat før skatt på 2,2 milliarder kroner.

Selskapet har det siste året falt kraftig på Oslo Børs etter det ble klart at regjeringen ønsket å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Skatten trådte i kraft 1. januar, men det var tilbake i september da nyheten fra regjeringen kom at aksjekursen raste over 30 prosent.

Aksjekursen ligger i skrivende stund på 474 kroner per aksje, og selskapet har en markedsverdi på 68,8 milliarder kroner.

