Den bergensfødte musikksensasjonen Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, har siden lanseringen av låten «Firestone» i 2014 befunnet seg i det øverste sjiktet av elektronisk dansemusikk. Sammen med berømte artister som Selena Gomez og Imagine Dragons, har han produsert musikk som er blitt lyttet til av flere hundretalls millioner mennesker på strømmetjenesten Spotify.

Virket som internasjonal popstjerne byr vanligvis på gode lønninger og overveldende bunnlinjer, men fra Kygos regnskap for 2022 er historien en litt annen.

Mer enn dobler utbytte

Selskapet Kygo as fikk i 2022 en omsetningsvekst på i underkant av 29 millioner kroner, hvilket gjorde at inntektene beløp seg til 91 millioner kroner. Fra regnskapets noter står det at inntektsveksten stammer fra en økning i konsertinntekter fra 33 millioner til 73 millioner.

– Markedsutviklingen utover i 2023 er god og etterspørselen etter Kygos musikk er fortsatt stor. I løpet av 2023 ligger Kygo an til å avholde flere konserter enn i 2022, skriver styret, som består av Gørvell-Dahll selv, hans mor og stefar, i årsberetningen.

Bunnlinjen endte likevel på minus 3,5 millioner kroner, etter at resultatet før skatt endte på 0,3 millioner og en skatteregning på 3,8 millioner måtte kvitteres ut. Nedgangen er sterk fra året før, da årsresultatet viste snaue 23 millioner kroner.

Kygo as , årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 91,2 62,4 46,2% Driftsresultat (ebit) 17,6 8,2 114,6% Resultat før skatt 0,3 24,7 -98,8%

Nedgangene stammer i stor grad fra negative utviklinger i selskapets finansposter, som var på knappe 110 millioner ved nyttår. Finansinntektene falt i fjor fra 20,2 millioner i 2021 til en knapp million i 2022. Samtidig steg finanskostnadene fra 3,7 millioner til 18,3 millioner.

I årsberetningen står det at det er markedsbaserte verdipapirer som påførte fallet, men at verdifallet er mer enn innhentet per juni i år.

Mens han tok ni millioner i utbytte i 2021 valgte Kygo å øke beløpet til 25 millioner kroner i fjor. Det betyr at Kygo samlet har tatt ut 114 millioner kroner i utbytte siden musikkarieren skjøt fart. Totalbalansen i konsernet er på 190 millioner kroner, hvorav 140 millioner består av egenkapital.

Fra notene fremkommer det også at Kygo betaler seg selv 2,2 millioner i lønn samtidig som han gir sin egen mor, som også er styreleder, 1,4 millioner i lønn.