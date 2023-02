Artikkelen fortsetter under annonsen

Familien Apeland og deres Amar Group as og Witzøe-familiens Kverva Finans as selger seg nå helt ut av rederiet Napier as.

Rederiet på Bømlo i Sunnhordland ble etablert i 1995 og har seks såkalte prosessbåter som driver slakting av laks direkte fra mærene til havs langs det meste av norskekysten. Rederiet opplyser å ha hatt stor vekst de siste årene, og fra 2018 til 2022 har det økt antall ansatte fra 16 til rundt 70.

Bjørn Mathias Apeland har vært med en årrekke, men nå selger familien hele eierandelen på 25 prosent.

DN har ikke lykkes å få en kommentar fra Apeland, som i fjor meldte flytting til Sveits. Han sa da til DN at det nå er blitt for krevende for en bedrift å ha norske eiere. Seriegründeren fra Tysvær i Rogaland fikk trolig mellom 700 og 800 millioner kroner da han i 2016 solgte havbruksselskapet Steinsvik til Witzøe-familien i Trøndelag. De aller fleste selskapene Apeland har vært involvert i er knyttet til laks og havbruk.

Witzøe og Kverva selger nå i likhet med Apeland sine 25 prosent i Napier.

Tause finner

Finske Capman vil ikke si noe om hverken pris eller hvor mange aksjer de har kjøpt i Napier.

– Jeg kan bekrefte at vi har kjøpt alle Amar og Kvervas aksjer, og at vi har en majoritetsandel, sier Pekko Haaksluoto, partner i Capman.

Han sier grunnleggerne og ledelsen i Napier fortsatt har aksjer og vil være med på å investere videre i selskapets fremtid.

Napier Holdings konsernregnskap for 2021 viser en pen fremgang fra året før.

Napier Holding as, årsresultat 2021 (i MNOK) 2021 2020 Endring Omsetning 158,3 128,6 23,1% Driftsresultat (ebit) 48,9 39,5 23,8% Resultat før skatt 38,3 32,3 18,6%

Capman har tidligere hatt vekslende hell på norskekysten. Capman la i 2012, da oljeprisen luktet på 100 dollar fatet, rundt 750 millioner kroner på bordet oljeservicegründer Ståle Kyllingstad for konsulentselskapet Acona. Oljeprisen kollapset, og i 2020 kjøpte Kyllingstad tilbake selskapet for knapt 70 millioner kroner.

Hos Capman i Helsingfors har de nå stor tro på norsk laks.

– Vi liker laksenæringen og har stor tro på selskapets fremtid. Vi planlegger ingen store endringer i Napier, sier Haaksluoto.