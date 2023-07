Artikkelen fortsetter under annonsen

I andre kvartal fikk Nordea et driftsresultat på 1,72 milliarder euro, viser den ferske kvartalsrapporten. Til sammenligning var det på forhånd ventet et driftsresultat på 1,63 milliarder euro.

Resultatet skyldes hovedsakelig at netto renteinntekter økte med 40 prosent fra året før, til 1,83 milliarder euro. Det var litt høyere enn analytikerne ventet.

Avkastningen på egenkapitalen endte på 18,4 prosent, opp fra 13,6 prosent samme kvartal året før.

Nordea venter nå en egenkapitalavkastning på over 15 prosent for inneværende år, som er oppjustert fra den tidligere forventningen på over 13 prosent.

Banken hadde netto tapsavsetninger på 32 millioner euro, mot ventede 89 millioner euro.

Sterk vekst for bedriftene

For Nordea Norges del økte utlånene til 808 milliarder forrige kvartal, tilsvarende en vekst på fire prosent det siste året. Økningen skjer både blant bedrifter og privatkunder, men mest førstnevnte.

– Aktiviteten er høy og særlig blant bedrifter er det sterk vekst i utlån. Mange ser muligheter nå. Samtidig ser vi også økt pågang etter avdragsfrihet fra husholdningene, og at det er flere som ber om hjelp og rådgivning. Høsten kan bli krevende for en del, sier administrerende direktør Snorre Storset.

I Norge økte utlån til bedrifter med åtte prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Ifølge Nordea har veksten vært særlig høy de siste månedene, med en annualisert vekst på 18,4 prosent forrige kvartal. Dette er den årlige veksten man vil få hvis den kvartalsvise endringen fortsetter i et helt år.

– Det er bred vekst blant bedriftene, men samtidig tegn til at perioden fremover blir mer avdempet med høyere kostnadspress for mange, sier Storset.

I andre kvartal fikk Nordea 14.500 nye privatkunder. Utlån til privatkunder økte til 388 milliarder kroner, en annualisert vekst på 2,8 prosent.