Etter han ga seg som eiendomssjef har Lars Nilsen markert seg som en ivrig investor på Oslo Børs. I tillegg til eiendomsutvikling har den tidligere Block Watne-sjefen også figurert på aksjonærlistene i flere børsnoterte selskaper. Resultatet har vært varierende.

I koronaåret 2020 slo han «home run» med rekordresultat på 137 millioner kroner før skatt. De overskuddene er nå fullstendig visket ut.

Nytt tap og nytt utbytte

I 2021 tapte Nilsens investeringsselskap Lani Invest 117 millioner kroner. Det ferske regnskapet for fjoråret viser nok et tap – denne gangen på 70 millioner kroner. Det betyr gir et samlet underskudd på 187 millioner kroner i de siste to fulle regnskapsårene.

Nilsen har bokført aksjeutbytter og andre finansinntekter, men kostnadene overgår langt på vei inntektene. De store kostnadspostene er fordelt på verdireduksjon av markedsbaserte omløpsmidler, nedskrivning av finansielle eiendeler og annen finanskostnad.

Nilsen tok i fjor utbytte på rundt 20 millioner kroner. Året før tok han utbytte på ti millioner kroner.

Egenkapitalen i Nilsens investeringsselskap har nå falt til rundt en halv milliard kroner.

Ved årsskiftet hadde Nilsen nesten 200 millioner kroner plassert i markedsbaserte aksjer, mens resten av investeringene var spredt i diverse andre aksjer, finansielle instrumenter og banken.

Lars Nilsen sitter i dag i aksjer som Nykode Therapeutics, Andfjord Salmon, Nordic Technology Group og Inin Group, ifølge Holdings. Felles for disse aksjene er at de har falt betydelig fra sine tidligere toppnivåer. Nilsen har også vært inne i aksjer som Atlantic Sapphire og Kalera.

Tidligere i år ble det kjent at Nilsen hadde flyttet til Sveits, i likhet med en rekke andre formuende nordmenn. Han har foreløpig ikke besvart DNs henvendelser.

Block Watne-arving

Nilsen er sønn av eiendomsinvestoren Walter Nilsen og tok over familiebedriften Block Watne i 1990. Fra 1993 fungerte han som styreleder i selskapet, før han knappe ti år senere tok over som sjef og eneeier.

I 2006 byttet selskapet navn til BWG Homes og ble notert på Oslo Børs.

Noen år senere begynte han nedsalget i selskapet, og gikk av som konsernsjef og styreleder, før Obos kjøpte BWG Homes og tok det av børs.

Ifølge bladet Kapital var Nilsen god for 1,3 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Formuen har ligget på rundt 1,1 milliarder kroner i alle årene siden 2011. Han har også gjort en rekke eiendomsinvesteringer, både i Norge og i USA.