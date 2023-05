Artikkelen fortsetter under annonsen

Hotelleier Lars Wenaas (72) har gjennom familieselskapet Wenaasgruppen bygget opp en av Norges største formuer.

Sammen har han og barna Lillian (53), Trude (49) og Sigmund (48) en samlet formue på 15 milliarder kroner, ifølge Kapitals siste oversikt over Norges rikeste.

Hotell-eieren Lars Wenaas eier et av de største hotellselskapene i Europa. Blant de mest kjente hotellene er Radisson Plaza i Oslo.

Nå har barnebarnet Celina Wenaas Myrann (27) flyttet fra Sagene i Oslo til kommunen Kriens i kantonen Luzern i Sveits, ifølge Folkeregisteret.

Hun er datteren til Lillian Wenaas (53).

I 2021 hadde Celina Wenaas Myrann en formue på 245,2 millioner kroner, en inntekt på 11,5 millioner kroner og betalte 5,7 millioner kroner i skatt, ifølge skattelistene. Moren Lillian hadde en formue på 31,7 millioner kroner i 2021.

Gjennom selskapet Kaldtind as eier Myrann 10,9 prosent av b-aksjene i Wenaasgruppen, mens hun sitter på 99,17 prosent av b-aksjene i Kaldtind. Moren Lillian sitter på 0,83 prosent av a-aksjene og er styreleder i selskapet.

Dagens Næringsliv har ikke lyktes å få en kommentar fra Celina Wenaas Myrann. Hennes mor Lillian Wenaas ønsker ikke å kommentere hva som er bakgrunnen for utflyttingen.

Hotellarving

Wenaasgruppen med hovedkontor i Måndalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal er et av de største hotelleiendomsselskaper i Skandinavia med 18 hotelleiendommer, 7791 rom og årlige leieinntekter på rundt en milliard kroner, ifølge selskapets egen presentasjon.

Selskapets strategi er å eie, leie ut og drifte hotelleiendommer som ligger i større byer i Europa.

I porteføljen har Wenaas-familien blant annet Norges nest største hotell, Radisson Plaza i Oslo.

Oslo Plaza med Oslo S og posthuset i bakgrunnen.

Myranns toromsleilighet på Sagene i Oslo ligger nå ute for salg med en prisantydning på 4,99 millioner kroner.

Arvingflukt

Listen over rike nordmenn som har tatt med seg formuen til alpelandet blir stadig lengre. DN har kartlagt over 50 formuende som har flyttet til Sveits i løpet få måneder. Av dem er over 15 arvinger til noen av landets største formuer.

Celina Wenaas Myrann er med det på ingen måte den eneste arvingen som nylig har endret bostedsadresse til Sveits.

Tidligere i år ble det kjent at Ninja Tollefsen, som er datter av eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen, fikk overført alle b-aksjene i farens Fredensborg, og med det verdier for rundt 45 milliarder kroner. Far Tollefsen sitter imidlertid igjen med kontrollen over selskapet og a-aksjene.

Den samme metoden valgte Jan Haudemann-Andersen da han overførte 90 prosent av aksjekapitalen i investeringsselskapet Datum og med det rundt to milliarder kroner til datteren Alexandra Haudemann-Andersen. Også han sitter igjen med kontrollen og a-aksjene, samtidig som det ikke er meldt om forskudd på arv til noen av de andre barna.

Også datteren til investor og milliardær Bjørn Rune Gjelsten, Ingrid Gjelsten, meldte i januar flytting til Sveits. Da hadde hun nylig fått overført rundt 80 prosent av familieimperiet etter et generasjonsskifte.

Totalt har Sveits-utflytterne tatt med seg rundt 43 milliarder kroner i ligningsformuer. De reelle verdiene er imidlertid høyere.