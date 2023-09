Artikkelen fortsetter under annonsen

Leo Ajkic (39) har aldri tjent så mye penger som i fjor.

Det viser det ferske regnskapet til hans heleide selskap, Leo Ajkic Ent as.

I fjor dro profilen inn åtte millioner i inntekter, opp fra 2,4 millioner i 2021. Resultat før skatt har økt 350 prosent, fra 1,3 millioner til rett over seks millioner.

– Jeg måtte ta igjen mye fra koronatiden. Det var noen helvetes år. Det var mye av jobbene jeg mistet som jeg greide å utsette, som jeg gjorde i fjor. Så det var både for 2022 og litt før også, sant? sier Ajkic.

Leo Ajkic Ent as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 8 2,5 220% Driftsresultat (ebit) 5,9 1,3 353,8% Resultat før skatt 6 1,3 361,5%

– Store muligheter

I tillegg til å være manager i det bergensbaserte musikk-kollektivet NMG/G-Huset, har Ajkic gjort karriere på TV-skjermen.

I 2022 deltok han blant annet i gameshowet «Kongen Befaler,» og hadde en bi-rolle som boksetrener i NRK-serien «Rykter.»

– Jeg kommer ikke til å ha et så bra år i år, sier Ajkic, før han tar et forbehold.

– Eller, jeg kommer til å ha et bra år. Men det var store muligheter i fjor.

Det er flere som har hatt et godt 2022, avslører Ajkic.

– Kamelen har også hatt et veldig bra år, sier han, med henvisning til rapperen han er manager for.

Kamelen, som egentlig heter Marcus Kabelo Møll Mosele, har enkeltmannsforetak, og derfor ikke synlige regnskap. Ajkic utdyper:

– Han har også lidd av korona, sant? Alt som har med musikk å gjøre har lidd skikkelig i to år. Og så fikk vi ting opp igjen.

– Masse cash

I fjor tok Ajkic ut lønn som daglig leder, men null i utbytte. Overskuddet overført til egenkapitalen i selskapet. Ved utgangen av fjoråret lå det over 11,3 millioner kroner på posten bankinnskudd, kontanter og lignende.

– Har du noen planer? Investeringer?

– Jeg liker å ha cash, masse cash. Nei da, jeg har jo eiendom, men vi får se. Jeg må tenke litt på det, det er ikke de beste tidene akkurat nå. Det er høye renter, så det er vanskelig med eiendom, men du får betalt for å bare ha penger, sier Ajkic.