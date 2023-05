Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag morgen la den bergenske sjømatgiganten Lerøy frem resultater for årets tre første måneder.

Selskapet kan vise til en omsetning på 6,9 milliarder kroner og fikk et driftsresultat før verdijusteringer på 989 millioner kroner, mot 889 millioner kroner i samme periode året før.

Av rapporten fremgår det at selskapet hadde et resultat før skatt på 1,3 milliarder kroner, mot 1,1 milliarder i samme periode året før.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 1,08 milliarder kroner i perioden, mens omsetningen var ventet til 5,89 milliarder kroner.

Svak krone bidro

Den høye omsetningen ble drevet av sterke priser, og selskapet peker på at den svake kronen har vært en bidragsyter. Hittil i år har kronen vært rekordsvak. På 12 måneder har den amerikanske dollaren steget over 22 prosent mot norske kroner, fra 8,80 til 10,80. Euroen på sin side har økt 20,5 prosent i verdi, fra 9,50 til 11,45 kroner.

Samtidig opplever selskapet, som alle andre, økte kostnader i nær sagt alle ledd, og det påvirker kostnadene. Ifølge konsernet er den viktigste driveren til høyere kostnader er dyrere fôrkost, etterfulgt av høyere bunkerskostnader, økte energikostnader og emballasjekostnader.

– Etterspørselen etter sjømat er sterk, men det er også verdt å merke seg at spotprisene på laks til nå i andre kvartal er betydelig høyere enn i fjor målt i norske kroner, mens de målt i Euro er lavere, sier konsernsjef Henning Beltestad.

Slaktevolumet av laks og ørret i årets første kvartal ble 28.602 tonn målt i sløyd vekt, fremgår det av rapporten. For hele 2023 er det ventet at selskapets slaktevolum vil ende på 193.500 tonn sløyd fisk – en oppgang fra fjoråret.

Gjennom sin nedstrømsvirksomhet driver Lerøy med salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og foredling av i hovedsak laks og ørret.

– Konsernets nedstrømsvirksomhet viser betydelig forbedring fra samme periode i fjor. Tross lavere kvotegrunnlag i 2023 sammenlignet med i fjor leverer Villfangst et godt første kvartal, heter det i rapporten.

Ved forrige kvartal påpekte konsernet at det hadde vært krevende for VAPS&D (Vap, salg og distribusjon red.anm.), i årets første kvartal har segmentet bedret seg. Selskapet opplever at det er svært høye priser på laks i andre kvartal 2023. Dette påvirker etterspørsel i spesielt hovedmarkeder i Europa, og vil kunne påvirke inntjening negativt, opplyser det. Like fullt forventes en vesentlig høyere inntjening i 2023, enn i 2022.

Foreslår utbytte

Styret foreslår et utbytte på 2,5 kroner per aksjer, det tilsvarer et samlet utbytte på 1,5 milliarder norske kroner.

Lerøy Seafood Group-aksjen har falt om lag én prosent seneste måned, men er ned 26 prosent om en ser på det siste året. I likhet med de andre oppdrettsselskapene på Oslo Børs, falt også Lerøy tungt i slutten av september i fjor, da forslaget om en grunnrenteskatt på 40 prosent i norsk lakseoppdrett kom.

Det er i oppdrettsvirksomheten at Lerøy tjener de store pengene. I fjor hadde konsernet rekordår med en omsetning 26,6 milliarder kroner. Dette reflekterer et år med høye priser, drevet av sterk etterspørsel etter sjømat. Driftsresultatet før verdijustering endte på 3,1 millioner norske kroner.