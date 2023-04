Artikkelen fortsetter under annonsen

LO Stat og Spekter er enige i de sentrale forhandlingene for over 50.000 LO-medlemmer, melder partene mandag ettermiddag.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, altså lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO. Oppgjøret innebærer et generelt lønnstillegg på 14.625 kroner per år, med et ytterligere tillegg på 5.850 kroner for ansatte med årslønn under 490.242 kroner. Tilleggene gis med virkning fra 1. april i år.

Forhandlingene mellom LO Stat og Spekter skulle startet tirsdag forrige uke, men ble utsatt på ubestemt tid grunnet forrige ukes storstreik.

Her kom man til enighet torsdag forrige uke, hvilket avsluttet streiken, og dermed kunne forhandlingene mellom LO Stat og Spekter starte.

Skal se på hjemmekontor

Spekter er en arbeidsgiverforening med for private og offentlig eide virksomheter, særlig innen helse, samferdsel og kultur. LO Stat er en arbeidstagerforening for ansatte i stat og Spekter-tilknyttede virksomheter.

Partene er også blitt enige om at de skal starte et samarbeid for å undersøke bruken av hjemmekontor.

– I motsetning til den tvungne situasjonen under pandemien, kan hjemmekontor bli en normalsituasjon for flere ansatte. Dette er forhold som reiser ulike problemstillinger. Derfor krevde LO Stat at det skal gjennomføres et partsarbeid for å kartlegge ulike sider ved bruk av hjemmekontor fram mot hovedoppgjøret i 2024. Jeg er glad vi fikk gjennomslag for dette, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder..

Enighet også mellom YS og Spekter

Samtidig som enigheten mellom LO Stat og Spekter er kjent, melder YS Spekter at det også er i mål med de innledende forhandlingene med Spekter.

De innledende forhandlingene utgjør første fase av lønnsoppgjøret, der det nå gjenstår lokale forhandlinger i de ulike statlige virksomhetene.

Kronetilleggene som nå er klare er altså et minimum, med rom for ytterligere lønnsøkning gjennom lokale forhandlinger.

Samtidig gjenstår lønnsforhandlingene for ansatte ved helseforetak med sykehusdrift samt sykehus med driftsavtale - disse finner sted senere i vår, opplyser YS.

Unio og Spekter enige i innledende, sentrale forhandlinger

Mandag kveld melder Unio at organisasjonen, som organiserer høyskole- og universitetsutdannede, at den er kommet til enighet med Spekter om prinsipper for videre prosesser for årets tariffoppgjør.

Økonomi har ikke vært tema i de innledende forhandlingene, men det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Spekters virksomheter også for Unio-organiserte.

– Vi ser fram til å gå inn konkrete forhandlinger om et oppgjør som tar hensyn til befolkningens behov for kvalitet i helsetjenesten og velferdssamfunnet for øvrig. Det handler om livsnødvendig kompetanse som skal gi folk trygghet og mulighet til å bo over hele landet, sier Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i en pressemelding.