Iskremprodusenten Diplom-Is har sendt ut betinget permitteringsvarsel til ansatte, fremgår det av en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Dersom streiken varer til fredag vil 105 ansatte i selskapet bli tatt ut i streik. Det er snakk om ansatte i produksjon og lager som omfattes, og antallet vil være nok til at selskapet må redusere eller stoppe produksjon, i tillegg til potensielt redusert kapasitet på lageret, skriver selskapet.

– Et omfang som vi ser nå vil kunne få betydelige konsekvenser for vår drift og lønnsomhet, og det har derfor blitt sendt ut et betinget permitteringsvarsel. Vi ønsker å beholde våre medarbeidere i arbeid der vi kan, sier direktør for kommunikasjon og strategi Mari Ellestad.

Selskapet kan ikke utelukke at flere må permitteres og skriver videre at det siste året, med økte kostnader «på nærmest alle kanter», har ført til en utfordrende situasjon.

– Slik det ser ut nå vil vi holde produksjonen i gang en stund ut i neste uke for å sikre at råvarene vi har på lager ikke går tapt. Foreløpig har vi is på lager, sier Ellestad.

Også ansatte i Hennig-Olsen fikk permitteringsvarsel for et par uker siden, sier administrerende direktør Paal Hennig-Olsen til Fædrelandsvennen.

– Det er for å være i forkant. Hvis våre arbeidere blir tatt ut i streik fra fredag, så må vi vurdere å stenge ned hele produksjonen. Da må vi i så fall permittere de resterende ansatte, sier han.

Mandag la nærmere 25.000 LO- og YS-medlemmer ned arbeidet i protest mot lønnsoppgjøret. Det er første gang siden krigen det er streik i et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn.

