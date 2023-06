Artikkelen fortsetter under annonsen

Det familieeide skipsmeglerfirmaet Lorentzen & Co har meldt oppbud. Finansavisen meldte om konkursen først.

Før helgen skrev DN at selskapet har hatt økonomiske problemer i lang tid og at flere ansatte har sluttet på kort varsel inntil det siste. DNs søsteravis Tradewinds skrev denne uken at Kristin Tidemand Eckhoff tok over aksjene til sin søster, og ble dermed dominerende eier i firmaet. Nå er det altså klart at styret melder konkurs i Lorentzen & Co, som denne uken skiftet navn til Lilleaker Shipping Advisors. Samtidig kommer det frem at driften skal videreføres i et nytt selskap.

Sist uke sa styreleder Christian Andersen til DN at det ikke var noe i spekulasjonene om et snarlig oppbud.

– Det er ikke meldt noe oppbud i selskapet, det er alt jeg har å si.

– Vil det skje over helgen?

– Det kan jeg ikke si noe om. Jeg kjenner ikke til noen beslutning om det per i dag, sa han.

Andersen og styret i skipsmeglerfirmaet har konkurskjennelsen opplyst at det har 92 millioner kroner i gjeld og at verdiene bare er på rundt 7 millioner kroner. Selskapet har syv ansatte som ikke er sagt opp.

Snudde 180 grader

Styreleder Andersen sier planen nå er å videreføre driften gjennom et nytt selskap.

– Hva er bakgrunnen for at et oppbud skjedde så fort likevel?

– Styret i Tidships as ønsker bare å si «ingen kommentar» til det på nåværende tidspunkt.

Styret i Tidships har bestått av Caroline Figenschou Tidemand (41) og Kristin Tidemand Eckhoff (38), i tillegg til styreleder Andersen. Nå er førstnevnte ute av styret.

– Hvordan vil dere forsøke å videreføre driften innen skipsmegling gjennom et nytt selskap?

– Det er noe jeg vil jobbe med bostyrer for å se på i tiden som kommer.

– Hvor mange ansatte blir med videre?

– Selskapet har 20-25 ansatte, som jobber der nå. Jeg vil ikke spekulere i hvor mange som kan bli med.

– Hva var utslagsgivende for at det likevel ble konkurs?

– Dårlig likviditet og høy gjeld.

– Ønsker du selv å fortsette som styreleder for den nye virksomheten om det lykkes?

– Akkurat nå er jeg opptatt med dette, sier Christian Andersen.

I februar og mars sluttet totalt seks nøkkelansatte i Lorentzen & Co, av 16 ansatte på Oslo-kontoret, blant dem fungerende daglig leder og finansdirektør Haakon Hammer. Siden da har styreleder Christian Andersen fungert som øverste leder i skipsmeglerfirmaet. Han er også eneste gjenværende styremedlem i Lilleaker Shipping Advisors (tidligere Lorentzen & Co), etter at resten av styret fratrådte for drøyt et år siden.