Jaffery har inntil nå sittet på Stortinget som første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet. Der har hun vært fast møtende vararepresentant for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

43-åringen fra Bergen har en lang politisk cv å vise til. Hun satt som arbeids- og sosialbyråd i Bergen fra 2019 til 2021. Hun har også vært statssekretær i Kulturdepartementet og politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Kjenner kultursektoren

Jaffery var blant navnene som hyppigst ble trukket frem etter at Anette Trettebergstuen (Ap) varslet sin avgang som kulturminister. En rekke politiske kommentatorer omtalte henne som en naturlig etterfølger.

I tillegg til at hun kjenner Kulturdepartementet godt fra de tre årene hun satt som statssekretær, har Jaffery også bakgrunn fra flere verv innen kultursektoren. Blant annet som styreleder i Riksscenen og som styremedlem i Festspillene i Bergen og i Litteraturhuset i Bergen.

Trettebergstuen kunngjorde forrige uke at hun trakk seg som kultur- og likestillingsminister fordi hun hadde brutt habilitetsreglene. Trettebergstuen skal ha oppnevnt eller foreslått tre personer hun kjenner – Bård Nylund, Renate Larsen og Tina Stiegler – som styremedlemmer i styrer tilknyttet Kulturdepartementets portefølje.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) omtalte saken som «svært alvorlig» og mente det var rett av Trettebergstuen å gå av.

Lang fartstid i politikken

Jaffery er vokst opp på Flaktveit i Åsane i Bergen. Som ung hadde hun diverse verv i AUF, der hun til slutt ble medlem av sentralstyret. Etter dette var hun aktiv i lokalpolitikken, der hun satt i bystyret i Bergen og i Fjell kommune.

Jaffery er datter av arbeidsinnvandrere, og mange har trukket frem minoritetsbakgrunnen hennes som et pluss for utnevnelsen. Selv har hun gjerne pekt på at innvandrerperspektivet også er et klasseperspektiv.

I et debattinnlegg i BT som hun skrev da hun ble utnevnt som sosialbyråd, beskrev hun hvor viktig frivilligheten har vært for henne. Hun vokste opp uten selv å ha råd til korpsuniform og taekwondo-turneringer, beskriver hun i innlegget, som er omtalt av Altinget.

«Jeg har lenge trodd at jeg hadde en vanlig oppvekst. Jeg visste det ikke da jeg var barn, men som voksen forstår jeg at jeg vokste opp i en fattig familie», skrev Jaffery i innlegget.