– Jeg synes det er spennende å være med helt fra start på noe jeg tenker har masse potensial.

Magnus Carlsen har trukket seg fra VM, men er fortsatt en aktiv sjakkspiller. Nå satser han for andre gang på et start-up innen spillteknologi.

Det forrige, Play Magnus, ble solgt til amerikanske Chess.com for rundt 800 millioner kroner tidligere i år. Carlsen var storaksjonær og ansikt utad, og kan ha tjent så mye som 93 millioner, ifølge DNs beregninger.

Da Play Magnus ble startet i 2013, var Carlsen tidligere i 20-årene.

– Jeg kommer nok til å være mye tettere involvert i denne omgang. Jeg er jo definitivt et annet sted i karrieren på den måten at jeg ikke spiller i VM. Det gjør automatisk at jeg har litt andre hensyn og litt mer tid sier, sier han.

Verdensledende

Det nye sjakkselskapet kombinerer to av stormesterens talenter: Sjakk og Fantasy-spill. Navnet på det nye selskapet er ikke så komplisert, Fantasy Chess.

Fantasy-spill dreier seg om å sette opp virtuelle lag med ekte spillere, og høste poeng basert på deres prestasjoner i virkeligheten. I tillegg til å være sjakkverdensmester er Carlsen en av verdens beste i Fantasy Premier League, altså fotball-utgaven.

Fantasy Chess ble utviklet av Carlsen i samarbeid med it-selskapet Iterate, i forbindelse med Stavanger-turneringen Norway Chess.

– Den første tanken var at vi skulle bygge innhold som kunne brukes i alle store turneringer. Men jeg vil si det var tydelig ganske tidlig at dette ikke bare skulle være for Norway Chess, sier Carlsen.

Oda-gründer

Mats André Kristiansen leder den nye satsingen. Han er en av Oda-gründerne, og markedsdirektør i en årrekke. De siste årene jobbet han med ekspansjonen til Tyskland og Finland, men da denne ble avblåst gikk han i tenkeboksen. Han tok valget om å bli med i sjakkselskapet for et par uker siden.

– Når du har verdens beste sjakkspiller som også er en av de beste i fantasy, så er det en rimelig åpenbar kobling. Markedet ligger servert, sier han.

Selskapet har en app, som testbrukere har tilgang til. Responsen er god og interessen stor, sier Kristiansen, selv om det fortsatt gjenstår arbeid med å strømlinjeforme den.

Selskapet tok nettopp inn seks millioner kroner fra forskjellige norske startupinvestorer. I tillegg til Carlsen selv, har hans tidligere manager Espen Agdestein, investor Trond Riiber Knudsen og Oda-gründer Karl Munthe-Kaas vært med.

– Det viktigste fremover er å få inn nye brukere og engasjere dem i spillet. Når du først har brukerne er det mange måter å tjene penger på. Vi skal være litt tålmodige før vi innfører for mye kludder for brukerne, men kommer til å spikre modellen mer før vi henter nye penger i vår, sier Kristiansen.

Venture-favoritt

Det skal ha vært stor interesse for å delta i den ferske, begrensede kapitalinnhentingen, også fra utlandet.

Særlig i USAs Silicon Valley er det stor interesse for sjakk. Her har Carlsen spilt med alt fra Zuckerberg til Peter Thiel. Planen er å gå bredere ut i den planlagte emisjonen.

– Det er urolige tider, så vi tenker å hente nok til at vi kan satse på strategi i noen år, uten å måtte være i markedet hele tiden. Det kan ta for mye fokus å måtte hente penger hele tiden, sier Kristiansen.

Carlsen er ikke den eneste toppidrettsutøveren som er blitt interessert i start-ups. Alpinisten Aksel Lund Svindal er for eksempel blitt partner i venture-selskapet Norselab etter at han la opp.

– Jeg har snakket med flere som er involvert i venture de siste årene og diskutert mulighetene for å være med på et eller annet. Jeg har prøvd å lære meg litt om den verdenen også. Jeg vet det er flere toppidrettsutøvere som har snakket med Espen om dette den siste tiden, uten at jeg skal nevne navn. Jeg tviler på at jeg kommer til å gå hele veien, slik som Aksel har gjort, men dette er noe jeg er veldig engasjert i, sier Carlsen.

Irriterende

– Har dere rukket å spille sjakk?

– Ja, men ikke i denne omgang faktisk. Det var i 2017 på en simultan med noen av de andre Oda-gründerne, sier Carlsen.

– Det var et ubetydelig parti for Magnus, men høydepunktet i vår karriere, sier Kristiansen.

– Jeg pleier å legge merke til simultaner når noen spiller veldig bra. De spilte utrolig solid. Det var en dronninggambit med svart. Det var ikke solid i den forstand at det var passivt, men det var et solid, godt, aktivt forsvar. Det var litt irriterende, sier Carlsen.