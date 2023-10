Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Magnus Halvorsen har de siste to årene gjort stadig flere vellykkede klipp i aksjemarkedet, og nå kommer det til uttrykk i hans investeringsselskap MH Capital.

Da fjoråret ble oppsummert var hans aksjeportefølje på 539 millioner kroner – etter å ha steget drøyt 180 millioner kroner i verdi gjennom 2022. Verdiøkningen tilsvarer drøyt 50 prosent i et år da hovedindeksen svingte kraftig og endte opp omtrent der den startet.

Aksjene i porteføljen opplyses å ha en kostpris på kun 319 millioner kroner. I tillegg hadde Halvorsen ved nyttår unoterte aksjer og aksjer på andre handelsplasser for nær 73 millioner kroner, men her har han tapt omkring 20 millioner kroner.

Tar utbytte

Halvorsen har hatt flere vellykkede offshoreinvesteringer, der han har vært med på comeback i oljeserviceaksjer. Halvorsen har investert i både seismikkselskapene PGS og TGS og boligriggene i Prosafe – i tillegg til rederiet 2020 Bulkers, som han selv var med å starte.

Aksjonærdatabasen Holdings viser at investorens største investering i dag er nettopp 2020 Bulkers, der han for tiden har aksjer for 200 millioner kroner. I forrige uke ble siste registrerte PGS-salg gjennomført, da for 100 millioner kroner. Finansavisen omtalte i slutten av september at Halvorsen hadde PGS-aksjer for 350 millioner kroner i mars.

Ifølge 2022-årsregnskapet for MH Capital har eieren godtet seg med et utbytte på godt over 80 millioner kroner. Med det har Halvorsen tatt ut 145 millioner kroner i utbytter siden han etablerte selskapet i 2016, og i stadig sterkere grad har gått egne veier etter at han lenge var en av Tor Olav Trøims nærmeste medarbeidere.

