I fjor fikk MVK Capital, investeringsselskapet til Magnus Reitan og hans barn, et overskudd på vel 162 millioner kroner. Ved årsslutt hadde selskapet en bokført egenkapital på litt under to milliarder kroner.

Resultatet tilskrives utbytte fra Reitan as, selskapet som eier Rema 1000 og resten av familiens kiosk- og butikkvirksomheter. MVK Capital eier en tredjedel av Reitan as, mens Magnus' bror Ole Robert Reitan og hans far Odd Reitan også eier en tredjedel hver.

I 2021 tok de tre eierne utbytter på minst en halv milliard hver fra sine respektive investeringsselskaper. De store utbyttene ble begrunnet med betaling av fremtidig skatt, og var trolig motivert av at utbytteskatten skulle øke.

I 2022 nøyde MVK Capital seg med et utbytte på bare åtte millioner kroner.

Det har foreløpig ikke lykkes DN å få en kommentar fra Magnus Reitan.

Generasjonsskifte

I fjor høst ble det kjent at Magnus Reitan hadde overført det meste av MVK Capital-aksjene til barna Viktoria og Kristoffer Reitan, som begge har flyttet til Sveits. Barna eier nå 49,5 prosent hver av investeringsselskapet.

Men far sitter fortsatt med kontrollen. Med sine to a-aksjer kontrollerer han selskapet med 66,7 prosent av stemmene.

– Vi har sammen planlagt dette generasjonsskiftet lenge, og gjennomfører nå første steg. Det betyr at jeg overfører mesteparten av eierskapet i MVK Capital til mine barn. Jeg beholder kontrollen i investeringsselskapet, mens Kristoffer og Viktoria involveres gjennom styreplass, eierskap og rett til utbytte, sa Magnus Reitan da nyheten ble kjent.

I 2021 hadde Magnus Reitan en ligningsformue på 4,8 milliarder kroner, men de reelle verdiene er langt høyere. Kapital anslår familieformuen til 64 milliarder kroner, som vil si at Magnus Reitan og hans barn råder over verdier for over 20 milliarder kroner.

Leder kapitalforvaltningen

Magnus Reitan leder Reitan Kapital, som forvalter Reitan-konsernets overskuddslikviditet. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet 7,8 milliarder kroner under forvaltning, etter et verdifall på 900 millioner kroner fra året før.

Reitan Kapital kan få mer å investere for, dersom familien får Rema 1000-eieren Reitan Retail på børs. Det er nå rundt to og et halvt år siden familien uttrykte et ønske om børsnotering av handelsvirksomheten, men fortsatt har ingenting skjedd.