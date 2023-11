Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har gått mer eller mindre slag i slag når USAs sentralbanksjef Jerome Powell og hans kolleger i Fed har hevet renten til det høyeste nivået på 22 år. Men ved de siste to rentemøtene har Fed holdt renten i ro på intervallet 5,25-5,50 prosent.

Sentralbanken holdt som vanlig muligheten for en ny renteheving åpen.

Tirsdag kveld legger Fed frem referatet fra sist rentemøte.

Fortsetter forsiktig

I disse referatene redegjør Fed for hvilke forhold som ligger til grunn for rentebeslutningen. Av det ferske referatet fra Feds rentekomité, Federal Open Market Committee (FOMC), fremgår det at det var enighet om en strategi om å fortsette forsiktig hva angår fremtidige rentebeslutninger og basere eventuell videre tilstramming på utviklingen mot inflasjonsmålet.

«Alle medlemmer var enige om at komiteen var i posisjon til å fortsette forsiktig, og at beslutninger ved hvert møte vil fortsette å være basert på helheten av informasjonen som kommer inn», heter det i referatet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De trakk også frem at de lange rentene kan være volatile fremover og at årsaken til den nylige økningen, i tillegg til hvor godt de hadde bitt seg fast, var usikker. Samt at vedvarende endringer i finansielle forhold kan påvirke veien videre for pengepolitikken.

Referatet er riktignok noen uker gammelt og siden den gang har lange renter falt en god del.

Ingen signaler om kutt

Markedet har gjennom året befunnet seg i et realt rente-revehi, hvor veien ut av inflasjonssjokket ikke har vært helt selvsagt. Nå later det til at investorene har funnet lys. Ifølge Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov er markedet i dag helt overbevist om at rentetoppen er nådd.

«Den usikkerheten som en stund har vært rundt en eventuell siste heving, er nå priset fullstendig bort», skriver han i morgenrapporten tirsdag.

Fed ga ingen signaler om mulige rentekutt ved forrige rentemøte, viser det ferske referatet, ifølge CNBC. Medlemmene viste liten interesse for å kutte rentene i nærmeste fremtid. Fed er fortsatt bekymring for at inflasjonen biter seg fast.

Medlemmene mener fortsatt at det er viktig at pengepolitikken er tilstrekkelig restriktiv til å få inflasjonen ned til målet på to prosent over tid.

Hov i Handelsbanken mener nøkkeltallene vil avgjøre retningen fremover og at de nå viser at arbeidsmarkedet kjøles mer ned, hvor man blant annet igjen ser en tydeligere oppgang i antall nye dagpengesøkere. Ikke minst har kjerneinflasjonen vært lavere enn ventet, noe som ga et betydelig markedsutslag sist uke.

Nå priser rentemarkedet inntil to rentekutt innen utgangen av juli neste år, med nærmere 30 prosent sannsynlighet for at det første kuttet kan komme allerede i mars, ifølge Hov.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.