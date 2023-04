Artikkelen fortsetter under annonsen

Aker Horizons, et investeringsselskap under Røkke-paraplyen rettet mot selskaper innen fornybar energi og utslippskuttende teknologi, hadde en blytung start på 2022.

På drøye tre måneder var kursen halvert, og kursmål fra analytikere hadde rukket å bli både nedjustert og barbert.

Men en dag i slutten av mars i fjor kom et japansk investeringsselskap inn fra siden, eid av Japans største konglomerat, med beskjed om at det gikk inn med 5,5 milliarder kroner i et datterselskap av Aker Horizons.

Nyheten kom i form av en børsmelding klokken 07.30 24. mars, og Aker Horizons-aksjen steg kraftig.

Investeringen fra Japan fikk siviløkonomen og den mangeårige næringslivslederen fra Bærum hint om i god tid i forveien – fra innsiden av Aker Horizons.

Ville snart komme «positive nyheter»

22. mars hadde nemlig en Aker Horizons-ansatt, som jobbet med oppkjøp og investeringer i selskapet, fortalt vedkommende at «det skulle skje store ting i selskapet, at det kom til å skje ting raskt, at det snart ville komme positive nyheter om selskapet og at det derfor ville vært lurt av vedkommende å kjøpe aksjer i selskapet», ifølge dommen fra Oslo tingrett.



Dagen etter gjorde også vedkommende dette, for den nette sum av 1,7 millioner kroner. Totalt ble 80.950 aksjer kjøpt til kurs 21 kroner.

En utskrift av et lydopptak fra en samtale med megler gjør det klart at det «hastet for vedkommende å få kjøpet i stand», og at vedkommende «skulle selge dagen etter, eller dagen etter det», ifølge dommen.

Da de «positive nyhetene» om Aker Horizons kom dagen etter, torsdag 24. mars, solgte vedkommende aksjene så snart investeringsavtalen med Mitsui var gjort kjent.

De 80.950 aksjene ble solgt til en gjennomsnittlig kurs på 27 kroner, nær 29 prosent mer enn de ble kjøpt for. Vedkommende fikk totalt rett under 2,2 millioner kroner for aksjene, og som det står i dommen – gevinsten utgjorde nesten 500.000 kroner på mindre enn ett døgn.

Handelen ble gjort kort tid før vedkommende skulle starte i ny jobb, der stillingen innebar at vedkommende ikke kunne eie aksjer, ifølge dommen.

Fem måneders ubetinget fengsel

Økokrim foretok ransaking hjemme hos vedkommende, og i avhør i ettertid ga vedkommende en uforbeholden tilståelse.



Det gjør at vedkommende får et betydelig straffefradrag, slik at straffen reduseres fra åtte måneder til fem måneders ubetinget soning i fengsel.

Samtidig inndras hele gevinsten på 485.944 kroner.

Påtalemyndigheten tok ut siktelse i februar i år, og dommen ble avsagt i Oslo tingrett onsdag denne uken. Vedkommende er dømt til brudd på verdipapirhandelloven for å ha foretatt innsidehandel.

