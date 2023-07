Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at omsetningen falt i tre kvartaler på rad i 2022, bød årets første kvartal igjen på omsetningsvekst for Meta, selskapet som blant annet eier Facebook og Instagram.

Ferske kvartalstall onsdag kveld viser at selskapet gjentok bedriften også i andre kvartal, med en omsetning på 32 milliarder dollar.

Dette er høyere enn analytikerne ventet, som så for seg en omsetning på 31,1 milliarder dollar. Investorene tok dette som velkomne nyheter, og sendte aksjen opp rundt 6,5 prosent i etterhandelen.

Merkbar resultatvekst

Flere av de største teknologiselskapene har gjennomført store oppsigelsesrunder det siste drøye halvåret, men Meta har gått lengst av alle – rundt 21.000 ansatte, eller omkring en fjerdedel av arbeidsstyrken, har mistet jobben siden i fjor høst.

Kostnadene var likevel rundt ti prosent høyere i årets andre kvartal sammenlignet med samme periode i 2022.

Bunnlinjen ser imidlertid vesentlig bedre ut for årets andre kvartal enn ved samme kvartal i fjor: Resultatet før skatt endte på 9,3 milliarder dollar, opp en drøy milliard fra i fjor.

– Det har vært et godt kvartal, oppsummerer Meta-sjef Mark Zuckerberg i kvartalsrapporten.

Et godt kvartal var det også for Meta-aksjonærene – kursen steg i overkant av 35 prosent fra første til siste handelsdag i kvartalet. Hittil i år har kursen steget nesten 140 prosent, og aksjen er opp nær 230 prosent fra bølgedalen i fjor høst.

Brukervekst på 90 millioner

Meta henter storparten av inntektene fra annonsemarkedet, og derfor følger investorene nøye med på det som kommer av resultater derfra. Metas rapport kan tolkes som en viktig indikator for den generelle tilstanden i annonsemarkedet, som er viktig for selskaper på tvers av flere bransjer.

Og for Metas del fikk inntektene flere skudd for baugen i fjor: Bedrifter skar ned på annonsebudsjetter i møte med økt kostnadspress, mens Apples nye personvernregler fra 2021 gjorde det vanskeligere for Meta å spore brukerne sine – og vanskeligere å innhente presis informasjon om folk.

Nettopp antall brukere, og brukervekst, har vært noe av en nøtt for Meta det siste året. I kvartalsrapporten går det frem at antallet daglige brukere i snitt lå på 2,06 milliarder, marginalt over forventningen på 2,04 milliarder fra analytikerne som dekker selskapet.

For samme kvartal i fjor var tallet 1,97 milliarder brukere.