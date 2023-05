Artikkelen fortsetter under annonsen

Beløpet tilsvarer om lag 14 milliarder norske kroner, og Meta får fem måneder på seg til å slutte og overføre data fra Europa til USA.

Det er det irske datatilsynet DPC som bøtelegger teknologigiganten. Årsaken er brudd på europeiske personvernregler, ifølge Politico.

Meta og Facebook Konsernet som ble omdøpt til Meta Platforms høsten 2021 ble grunnlagt av Mark Zuckerberg i 2004, og het Facebook inntil tidligere i år.

Zuckerberg er fortsatt toppsjef i selskapet.

Selskapet har etter hvert kjøpt opp flere plattformer, inkludert Instagram og Whatsapp, og blitt verdens største sosiale medier-aktør, verdsatt til rundt 250 milliarder dollar på Nasdaq, etter et kraftig fall.

I dag tjener selskapet penger hovedsakelig på mikromålrettet reklame.

Det nye navnet kommer av «metaverset.» For tilhengerne er dette internetts neste utvikling, og er en samling forskjellige teknologier som helt eller delvis transporterer brukerne inn i livaktige, tredimensjonale rom. Det er fremdeles uklart når Metas metavers skal realiseres.

Meta anker

Rekordboten overgår den tidligere rekorden på 746 millioner euro som Amazon måtte ut med etter en dom i Luxembourg i 2021 for brudd på personvern.

Meta anker kjennelsen og mener boten er urettmessig og unødvendig.

– Dette setter en farlig presedens for utallige andre selskapet som overfører data mellom EU og USA, sier Metas utenlandsdirektør Nick Cleggs og sjef for juridisk, Jennifer Newstead, i en uttalelse.

Videre sier selskapet at kjennelsen ikke vil påvirke Facebook i Europa. Meta eier blant annet de sosiale nettverkene Facebook, Instagram og Whatsapp.

Avtale på vei

Beslutningen er med på å legge press på USAs regjering for å fullføre en avtale som vil tillate Meta og tusenvis av internasjonale selskaper å fortsette å sende slik informasjon over til statene. Det er ventet at Europakommisjonen og amerikanerne blir enige om en avtale om dataoverføringer mellom Europa og USA i løpet av sommeren.

– Dette rammeverket vil sikre stabilitet og rettssikkerhet, sa en talsperson for Europakommisjonen på en pressekonferanse mandag.

Saken har sine røtter fra avsløringene gjort av Edward Snowden om USAs masseovervåking av tele- og datatrafikk. Avsløringene viste at amerikanske myndigheter hadde fått tak i personvernopplysninger gjennom teknologiselskaper som Facebook og Google.

USA-overvåkning

Det er heller ikke første gang en amerikansk teknologigigant bøtelegges for brudd på europeiske personvernregler. I 2021 måtte Amazon betale en bot på 746 millioner dollar, tilsvarende 8,1 milliarder kroner.