Meta Platforms, morselskapet til sosiale medier som Facebook, Instagram og Whatsapp, la onsdag etter børsslutt frem sine tall for fjorårets fjerde kvartal.

Omsetningen endte på 32,1 milliarder dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med 33,6 milliarder dollar i samme periode året før. På forhånd var det ventet en omsetning 31,6 milliarder dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

At selskapet slo forventningene førte til et kraftig hopp i etterhandelen, aksjen stiger over 18 prosent etter tallslippet.

Meta og Facebook Konsernet som ble omdøpt til Meta Platforms høsten 2021 ble grunnlagt av Mark Zuckerberg i 2004, og het Facebook inntil tidligere i år.

Zuckerberg er fortsatt toppsjef i selskapet.

Selskapet har etter hvert kjøpt opp flere plattformer, inkludert Instagram og Whatsapp, og blitt verdens største sosiale medier-aktør, verdsatt til rundt 250 milliarder dollar på Nasdaq, etter et kraftig fall.

I dag tjener selskapet penger hovedsakelig på mikromålrettet reklame.

Det nye navnet kommer av «metaverset.» For tilhengerne er dette internetts neste utvikling, og er en samling forskjellige teknologier som helt eller delvis transporterer brukerne inn i livaktige, tredimensjonale rom. Det er fremdeles uklart når Metas metavers skal realiseres.

Likevel viser tallene at overskuddet er mer enn halvert til 4,6 milliarder dollar, mot 10,29 milliarder dollar i samme periode året før. Det som følge av at kostnadene økte md 22 prosent fra samme periode året før, til hele 25,8 milliarder dollar.

Meta har også lansert et tilbakekjøpsprogram av selskapets egne aksjer på 40 milliarder dollar, fremgår det i rapporten.

Samtidig som tallene for fjerde kvartal ble lagt frem, kom også sammendraget for hele fjoråret som viser at selskapet hadde en omsetning på 116,6 milliarder dollar, mot 117,9 milliarder dollar året før.

Ny milepæl

Av rapporten fremgår det at Facebook fortsetter å vokse, noe investorene var spente på i forkant.

Ved utgangen av 2022 hadde det 2 milliarder daglige brukere, en oppgang på to prosent på årsbasis, det var på forhånd ventet at antallet ville ligge på 1,9 milliarder brukere, ifølge CNBC.

– Fellesskapet vårt fortsetter å vokse, og jeg er fornøyd for det sterke engasjementet i alle våre apper. Facebook nådde nettopp milepælen med to milliarder daglige brukere, skriver grunnlegger Mark Zuckerberg i selskapets kvartalsrapport.

Videre peker Zuckerberg på fremgangen selskapet gjør innen for segmentet kunstig intelligens og sier 2023 skal være «året for effektivisering».

Legger bak seg et turbulent år

Selskapet legger bak seg et turbulent år. Aksjen falt over 60 prosent på de amerikanske børsene i fjor.

Markedet for digitale annonser sliter som følge av den høye inflasjonen og økende renter, og det var derfor knyttet stor spenning til onsdagens tall.

I løpet av fjerde kvartal gjorde selskapet flere tiltak for å oppnå større effektivitet og for å omstille deres forretningsmessige og strategiske prioriteringer, heter det i rapporten.

Resultatet er blant annet svekket som følge av kostnader knyttet til sparetiltak som oppsigelser, stenging av kontorer og en gjennomgang av selskapets strategi for datasentre.

For 2023 venter selskapet mindre kostnader enn tidligere anslag. I onsdagens rapport skriver selskapet at det anslår å ha kuttet kostnadene fra inntil 100 milliarder dollar til 85–95 milliarder dollar. For første kvartal 2023 venter selskapet nå en inntekt mellom 26-28,5 milliarder dollar.

Møter flere utfordringer

I andre kvartal kunne selskapet melde om det første inntektsfallet noensinne, fra år til år. Da meldte Meta imidlertid om andre utfordringer også.

Blant annet hindrer Apples personvernfunksjon App Tracking Transparency Facebook fra å spore brukeraktivitet på nettet og apper, noe som svekker Metas evne til å gi annonsørene nøyaktig informasjon om brukeradferd.

Les også: Her er guvernøren på norgesbesøk for å friste med grønne skattelettelser i USA

Videre opplever selskapet sterk konkurranse fra særlig Tiktok. Selv om Tiktok foreløpig bare har omtrent en milliard månedlige aktive brukere mot Metas rundt 2,95 milliarder, er tjenesten veldig populær blant de yngre brukerne. Derfor har Meta fokusert mer på Reels-produktet sitt, en kort videofunksjon i Tiktok-stil.

Samtidig prøver Meta å gå fra å være et sosialt nettverksselskap til en virksomhet fokusert på AR/VR-opplevelser gjennom det såkalte «metaverse».

Nedbemannet for første gang

Allerede juli uttalte Zuckerberg at selskapet vil ansatte 30 prosent færre i 2022 enn tidligere planlagt, og han ba sine ansatte om å forberede seg på en «dyp økonomisk nedtur».

– Realistisk sett er det trolig en del mennesker i selskapet som ikke skulle vært her, sa Zuckerberg, noe som førte til uro internt.

I november kom beskjeden om at Facebook kuttet over 11.000 ansatte – det utgjorde 13 prosent av arbeidsstyrken. Det var første gang selskapet nedbemannet.

Årsaken bak kuttene skrev Zuckerberg var at inntektsutsiktene var lavere enn de forventet i begynnelsen av dette året, og selskapet vil sørge for at det opererer effektivt på tvers av de to avdelingene «Family of Apps» og «Reality Labs».

Selskapet er langt fra det eneste som varsler store kutt i arbeidsstaben, både Spotify og Google-eier Alphabet har varslet kutt på henholdsvis 600 og 12.000 stillinger.