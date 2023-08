Artikkelen fortsetter under annonsen

Britiske konkurransemyndigheter (CMA) har åpnet en ny undersøkelse av Microsofts milliardoppkjøp av Activision.

Det er gått halvannet år siden oppkjøpet først ble kunngjort, i en transaksjon som går ut på at tek-giganten punger ut 75 milliarder dollar for spillprodusenten bak blant annet skytespillet «Call of Duty».

Microsoft presenterte tirsdag morgen en ny struktur på oppkjøpet, som så langt har møtt på en haug konkurranserettslige fartshumper verden over og etter at den opprinnelige avtalen ble avvist av CMA tidligere i år.

Nå skal britiske konkurransemyndigheter vurdere om den restrukturerte avtalen kan gi grønt lys for en av tidenes største oppkjøp i gaming-verden.

«Spillstrømming»

I henhold til den nye avtalen vil Microsoft ikke kjøpe rettighetene til Activisions spillstrømmingbibliotek, hverken for eksisterende spill eller for de kommende 15 årene. På engelsk er begrepet «cloud gaming», og er enkelt forklart muligheten til å spille spill på samme måte som man strømmer filmer og serier hos for eksempel Netflix.

I stedet vil strømmerettighetene til alle Activisions spill, både tidligere og fremtidige, bli avhendet til den franske spillprodusenten Ubisoft, som for øvrig steg over seks prosent på Paris-børsen i etterkant av nyheten. Ubisoft vil dermed få eksklusive rettigheter til distribusjon av Activision-spill utenfor EØS.

Med en avhending av rettighetene betyr det at Microsoft ikke vil kunne gjøre Activision-spill eksklusive til sine plattformer, noe som har vært et sentralt ankepunkt for gjennomføring av avtalen ikke bare blant konkurransemyndigheter, men også hos konkurrenter.

Den overraskende vendingen, som Bloomberg beskriver det som, kommer på et tidspunkt der avtalen så ut til å kunne strande. Til tross for Microsoft-seier i det amerikanske rettssystemet tidligere i sommer og EU-godkjennelse i mai, har mye stoppet opp hos CMA, som tirsdag var klare på at den opprinnelige avtalen ikke kunne godkjennes. I utgangspunktet hadde Microsoft og Activision blitt enige om 18. juli som frist for å sluttføre avtalen, men denne er nå blitt skjøvet til 18. oktober.

Det er samme frist som CMA har satt for sine undersøkelser.

– Dette er ikke et grønt lys. Vi kommer til å gjennomføre grundige undersøkelser av detaljene i den restrukturerte avtalen og hvordan den vil påvirke konkurransen i markedet. Vårt mål har ikke endret seg – enhver avgjørelse vi fatter vil sikre at det fremvoksende markedet for spillstrømming fortsetter å dra nytte av fullstendig konkurranse, sa CMA-sjef Sarah Cardell i en pressemelding.

I et intervju med Bloomberg Radio utdypet Cardell at det var en «oppriktig bekymring» for at Microsoft ville kunne kontrollert utviklingen i markedet dersom den opprinnelige avtalen gikk gjennom.

Avtale med Sony

Den restrukturerte avtalen kommer etter at Microsoft tidligere i sommer ba CMA om å revurdere sin opprinnelige avgjørelse om å blokkere avtalen, på bakgrunn av «betydelig utvikling» i situasjonen.

Det er denne revurderingen som nå er ferdigstilt.

Med dette ble det siktet både til seieren over FTC i det amerikanske rettssystemet, men også en lisensieringsavtale med erkerivalen Sony for det svært populære skytespiller «Call of Duty» de neste ti årene.

– Den restrukturerte avtalen sørger for at Microsoft ikke vil kunne gjøre Activisions strømmebibliotek eksklusivt tilgjengelig kun for egne tjenester, heter det i en uttalelse fra Microsoft.

Som en del av avtalen vil tek-giganten få en engangsutbetaling fra Ubisoft for rettighetene, fremgår det videre. Det står ingenting om størrelsen på denne utbetalingen.