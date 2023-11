Artikkelen fortsetter under annonsen

Hos fondsforvalterne Holberg i Bergen er det flere som kan glede seg over den enorme oppmerksomheten tek-aksjene har hatt i aksjemarkedet i år. En av dem som nå har lite problemer med å levere avkastning til kundene, er Harald Jeremiassen. I fondet Holberg Global er både Facebook-eier Meta, Microsoft og Google- og Youtube-eier Alphabet blant de fem største posisjonene i porteføljen.

– Tankene mine går til de som satt i OpenAI-styret med tanke på de eventuelle, økonomiske søksmål som de risikerte fra forsmådde investorer, sier Jeremiassen om de siste dagers oppstuss rundt OpenAI-gründer Sam Altman.

Onsdag morgen var Altman brått tilbake i sjefsstolen i selskapet han var med å starte – kun dager etter at han ble sparket på fredag, og ansatte protesterte.

I løpet av høsten har han vært på et par konferanser i USA, og truffet likesinnede investorer og porteføljeforvaltere. Blant annet deltok han på en teknologikonferanse i Silicon Valley i California med flere tusen deltagere.

Og Jeremiassen har notert seg at OpenAI-gründeren og folk som ham, med ekspertise på kunstig intelligens, er blitt svært populære blant investorer:

– Det interessante i Open AI-sammenheng, er hvor ekstremt attraktive Sam Altman og hans folk har vært. Altmans kompetanse innen kunstig intelligens er ekstremt høyt verdsatt, og noe av grunnen er nok at OpenAI har klart å gjøre KI til å bli noe mer enn bare en teoretisk øvelse for dem som vil effektivisere et logistikkselskap, sier Jeremiassen, og viser til OpenAIs suksess med å løfte kunstig intelligens (KI) ut til forbrukerne med Chat GPT.

– Må holde seg fast

Holberg-forvalteren understreker at han kjenner bedre til OpenAI-eier Microsofts prosjekter innen kunstig intelligens, der programvareleverandøren nå er i ferd med å utvide Office-pakkene med KI-assistenter.

OpenAI-gründer Sam Altman ble kastet – og satt inn igjen som sjef.

– OpenAIs lansering av en forbedret versjon av tekstroboten GPT tidligere i år, medførte at både børsmarkedene og mange forbrukere fikk øynene opp for potensialet i kunstig intelligens, sier Jeremiassen.

Og selv om OpenAI ikke selv er børsnotert, men har Microsoft som største eier, har selskapet bidratt kraftig til tek-aksjenes oppsving. I det amerikanske aksjemarkedet prises Microsofts egenkapital nå til over 2770 milliarder dollar – godt over 28 ganger Equinors verdsettelse.

– Man må nesten holde seg fast når man ser på kursoppgangen over litt tid: Apple har steget 58.300 prosent siste 20 år. I samme periode har Nvidia steget 31.860 prosent. Det gir en gjennomsnittlig, årlig avkastning på henholdsvis 38 og 33 prosent, sier Jeremiassen.

Forvalteren er godt fornøyd med å ha begge aksjene i porteføljen, og fondet Holberg Global har så langt i år oppnådd en avkastning på 33 prosent. Fondet har et bredt mandat og kan plukke nær sagt alle verdens aksjer. I tillegg til de tre store tek-selskapene, Alphabet, Meta og Microsoft, er fondets største posisjon i den kanadiske bensin- og storkioskkjeden Alimentation Couche-Tard.

Jeremiassen understreker at ikke alle delene av amerikansk næringsliv er like euforiske om dagen, der de store teknologiselskapene kan fremstå som nesten frikoblet fra resten av økonomien:

– Trekker man ut de syv store teknologigigantene fra S&P 500-indeksen, har de resterende 493 selskapene faktisk hatt en negativ kursutvikling så langt i år, målt i dollar. Det forteller også om en annen virkelighet, hvor et økende rentenivå og lavere disponible inntekter hos husholdningene, kombinert med for store varelagre og generell usikkerhet, skaper bekymring rundt resultatutviklingen deres på kort sikt.

Resultatet opp på 600 prosent

At nummer-fem-aksjen i porteføljen er Novo Nordisk, har heller ikke trukket ned porteføljen, med en avkastning på nesten 50 prosent hittil i år.

– Et par av disse aksjene, Microsoft og Novo Nordisk, er priset til over 30 ganger årets forventede inntjening, sier Jeremiassen.

Ifølge ham kan en slik multippelprising likevel forsvares, basert på selskapenes historiske og forventede vekst. Jeremiassen peker på at både Microsoft og Novo Nordisk har dokumentert en evne til å levere cirka 15 prosent årlig resultatvekst.

Etter børsslutt tirsdag leverte Nvidia kvartalstall, og selskapets KI-inntekter steg med 279 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Da Nasdaq-børsen åpnet onsdag, startet Nvidia-kursen med et ørlite fall. For selv om Jeremiassen mener Nvidia rapporterte «knallsterke kvartalstall», var kanskje forventningene skrudd vel mye opp:

– Resultatet per aksje ble forbedret med nesten 600 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Selskapet guidet også en kraftig økning i salget og resultatet for kommende kvartal, drevet av kunstig intelligens. Analytikernes forventninger til Nvidias inntjening i dette og kommende regnskapsår har tilsvarende mer enn doblet seg gjennom året.

Jeremiassen legger til at «like fullt er det mye som kan gå galt» etter selskapets sterke vekst og fremtidig leveranse av komplekse maskinvareprodukter.

Holberg Global har i høst halvert beholdningen i Nvidia.

– Vi har ikke mistet troen på Nvidia på lang sikt, tvert imot, men vi vurderte børsverdien som for høy i forhold til selskapets forventede resultater de nærmeste par årene, sier Jeremiassen.

– Med gårsdagens sterke resultatleveranse, og en uendret børsverdi, bedrer dette selvsagt aksjen som investering sett med våre øyne, legger han til.

