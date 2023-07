Artikkelen fortsetter under annonsen

Activision-aksjen stiger rundt fire prosent i førhandelen på Wall Street mandag, etter at Microsoft og Sony i helgen ble enige om en avtale som skal sikre sistnevnte tilgang på det populære skytespillet «Call of Duty» de neste ti årene.

Dette punktet har vært en sentral del av Sony og konkurransemyndighetenes argument for hvorfor Microsoft ikke bør få lov til å kjøpe Activision Blizzard. Avtalen ble først inngått og kunngjort for markedet for halvannet år siden, men har siden møtt på en haug konkurranserettslige fartshumper.

De siste ukene har Microsoft vært gjennom en veldokumentert kamp med amerikanske konkurransemyndigheter (FTC), der sistnevnte ikke vant frem med en midlertidig forføyning i forrige uke. Nå gjenstår bare en avtale med tilsvarende myndigheter i Storbritannia før avtalen, som innebærer at Microsoft kjøper Activision for 75 milliarder dollar, kan sluttføres.

Verdens tredje største

Det var i januar i fjor at avtalen først ble kunngjort, en avtale som mer spesifikt innebærer at Microsoft betaler 95 dollar per aksje i et fullstendig kontantbasert oppgjør.

Det tok imidlertid ikke lang tid før konkurransemyndigheter på begge sider av Atlanterhavet fattet interesse for oppkjøpet, som vil gjøre Microsoft til den tredje største innen gaming, bak kinesiske Tencent og japanske Sony.

I Storbritannia åpnet CMA (Competition and Markets Authority) en etterforskning for å finne ut om hvorvidt oppkjøpet ville hindre konkurranse i markedet. Det har vært en frykt for at Microsoft ville nekte Sony tilgang på «Call of Duty», et svært populært skytespill på tvers av flere plattformer.

Microsoft står som kjent bak spillkonsollen Xbox, og har siden tidenes morgen vært i et konstant rivalforhold med Sony og deres Playstation.

Faren for at «Call of Duty» kunne risikere å bli utilgjengelig for Playstation-brukere, eller eksklusivt kun for Microsofts produkter, har vært et av Sonys hovedargumenter for hvorfor oppkjøpet burde bli stoppet. Før helgens enighet med Microsoft hadde flere internasjonale medier skrevet at Sony avviste et tidligere forslag om en lisensieringsavtale fra Microsoft angående Activisions spillkatalog.

Avtalen som ble kunngjort av begge parter på Twitter søndag går over ti år, og ligner avtalen som Microsoft har inngått med blant annet Nintendo for Activision-spill.

Nye hint

I forrige uke publiserte CMA i Storbritannia en oppdatering rundt sine undersøkelser av oppkjøpet, der det ble klart at konkurransemyndigheten utvidet fristen fra 18. juli til 29. august.

Det skjedde etter at CMA mottok ny informasjon fra Microsoft, der selskapet argumenterte for at man burde revurdere de opprinnelige funnene grunnet «betydelige endringer i omstendighetene rundt oppkjøpet». Blant disse omstendighetene var ovennevnte rettssak mot FTC i USA.

Det åpnet for at Microsoft kan sluttføre oppkjøpet tidligere enn først antatt, ettersom CMAs opprinnelige funn tilsa at avtalen måtte restruktureres for å gå gjennom i Storbritannia.

Det er nå ventet at Microsoft vil kunne presentere avhjelpende tiltak for å blidgjøre regulatoriske myndigheter i Storbritannia, som er ansett som den siste store hindringen for å få gjennom en langtekkelig oppkjøpsprosess.

I forrige uke kunngjorde Nasdaq at Activision Blizzard vil bli erstattet av The Trade Desk i Nasdaq 100-indeksen. Dette ble også tolket som at oppkjøpet nærmer seg med stormskritt.