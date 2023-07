Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var ventet positive tall fra gjødselprodusenten Yara onsdag morgen, men andre kvartal endte med milliardtap for selskapet.

Yara kan vise til en omsetning på 3,9 milliarder dollar, og fikk et resultat før skatt på minus 291 millioner dollar. Det tilsvarer 2,9 milliarder norske kroner.

Til sammenligning var resultatet før skatt i samme periode året før på 921 millioner dollar.

– Resultatet for andre kvartal er påvirket av den fallende pristrenden vi har sett så langt i 2023, som presser marginene for hele bransjen. Den siste tidens prisvekst tyder imidlertid på sterkere etterspørsel fremover, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

På forhånd var det ventet at selskapet, som er en av verdens største produsenter av gjødsel, endte kvartalet med et resultat før skatt på 242 millioner dollar av en omsetning på 4,5 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Yara International, resultat per 2. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 8104 12317 -34,2% Driftsresultat (ebit) -51 12365 -% Resultat før skatt -130 2152 -%

Hittil i år har aksjen falt 9,6 prosent på hovedindeksen på Oslo Børs. Aksjen falt over fem prosent ved børsåpning onsdag, én aksje omsettes for fra 375 kroner.

Nedskrivninger

I andre kvartal gjorde selskapet nedskrivninger for 185 millioner dollar, fremgår det av onsdagens rapport. Det er delvis knyttet til produksjonsanlegget i Tertre, Belgia. Anlegget produserer ammoniakk, salpetersyre og nitrater, og har per i dag begrenset fleksibilitet til å importere ammoniakk som alternativ til gassbasert produksjon.

Holsether peker på at Yara har solid kontantstrøm i et marked preget av lave marginer, at de fallende prisene har resultert i posisjonstap – likevel har han troen på en positiv utvikling i tredje kvartal basert på prisutviklingen.

– Vi har et positivt momentum med oss inn i tredje kvartal med stigende priser som drives av høyere etterspørsel. I andre kvartal har vi også fokusert på våre strategiske prioriteringer om å avkarbonisere gjødselindustrien gjennom å videreutvikle prosjekter for å investere i blå ammoniakkproduksjon i USA, som i tillegg vil betjene nye forretningssegmenter, som for eksempel maritimt drivstoff, sier Holsether.

Gjødselgiganten ble hardt rammet av den europeiske gasskrisen og gasspriser som i fjor stadig nådde høyere topper, og Yara har i perioder måttet skru ned produksjonen i produksjonen ved flere fabrikker i Europa.

Holsether og teamet har sett på hvor det er mest lønnsomt å produsere ammoniakk fremover, for å deretter frakte produktet til Europa. Valget endte på USA der Jo Bidens lovpakke, Inflation Reduction Act (IRA), gjør USA til et enda mer attraktivt sted å produsere ren ammoniakk.

Tidligere i juni annonserte Yara sin ambisjon om å videreutvikle sin portefølje innen ren ammoniakk og utvikle to fullskala blå ammoniakkprosjekter i USA. Blå ammoniakk produseres ved hjelp av karbonfangst og -lagring.

– Nå er vi klare for å ta neste steg på veien mot avkarbonisering, og ser attraktive vekstmuligheter for blå ammoniakk, både innen gjødsel og drivstoff for skip, der Yara allerede har betydelige konkurransefortrinn, sier Holsether

Inflation Reduction Act (IRA) Fra nyttår trådte den amerikanske lovpakken Inflation Reduction Act i kraft.

Den innebærer blant annet over 369 milliarder dollar i subsidier og skatteletter til fornybar energi og nullutslippsteknologi.

Formålet er å styrke det grønne skiftet – og sikre arbeidsplassene som følge av dette i USA.

De amerikanske milliardene er bare tilgjengelige for selskaper som bruker en betydelig andel amerikanske komponenter og råvarer i produksjonen.

Både EU og flere asiatiske land har protestert mot kravet om amerikansk innhold, og mener det er strider imot WTO-regler.

– Med fordelene av Inflation Reduction Act (IRA) kombinert med Yaras fleksible produksjonssystem, kan vi eksportere ren ammoniakk fra USA til Europa og på den måten avkarbonisere gjødselproduksjonen på en kostnadseffektiv måte. Investeringer i blå ammoniakkproduksjon i USA er svært attraktive, selv før vi tar den enorme kostnaden det vil innebære dersom verden ikke når klimamålene med i betraktning, legger han til.

Ifølge Holsether vil det ta tid, kanskje opptil fem år, før fabrikkene står klare.

– Nå har vi en mulighet på ett kontinent som kan løse utfordringene på et annet. Slik kan man altså avkarbonisere i Europa, sier Holsether.

Skvis

Fjoråret var et svært utfordrende år for Yara, selskapet havnet midt i en betydelig økonomisk og geopolitisk skvis da Russland invaderte Ukraina.

For å lage såkalt fullgjødsel er Yara avhengig av råstoffene fosfat, kalium og nitrogen. Flere av selskapets viktigste leverandører innen blant annet kalium og fosfat har vært russiske selskaper med bånd til myndighetene i Kreml.

Yara valgte å ikke fullstendig bryte båndene til de russiske leverandørene, fordi de russiske råvarene rett og slett var for viktige for verdens matvarekjeder og gjødselproduksjonen. Halvparten av maten som produseres i verden i dag produseres ved hjelp av mineralgjødsel.

Da EU sanksjonerte enkelte av eierne og selskapene varslet Yara at de stanser innkjøp fra russiske leverandører som er knyttet til sanksjonerte enheter og personer. Yara har siden redusert importen fra ikke-sanksjonerte russiske leverandører, og har erstattet russiske råvarer med råvarer fra leverandører i Midtøsten, Nord-Afrika, Nord-Amerika og Karibia.

Mandag denne uken ble det klart at Russland ikke forlenger kornavtalen med Ukraina. Som en av verdens største eksportører av korn kan det ha brutale konsekvenser for matsikkerheten verden over.

– Det er helt uakseptabelt. Vi har kolleger i Ukraina som har stått på og jobbet, bøndene har stått med skuddsikre vester og risikert livet sitt for å produsere mat. Samtidig har Russland ødelagt mye av infrastrukturen rundt – og nå risikerer de å ikke få solgt produktene sine, sier Holsether.

Det skaper bekymring for konsernsjefen. Før krigen var om lag 400 millioner mennesker avhengig av Ukrainas produksjon. Han kaller det en prekær situasjon.

– Det er en veldig sårbar situasjon, det globale matsystemet er sårbart og dette var en brutal påminnelse om det, sier Holsether.