Gjennom sitt private investeringsselskap Dagsander Invest har Dag Alexander Høili (54), sønn av tidligere Europris-eier Terje Høili (79), investert store summer i eiendom, bil og aksjer.

I 2021 så det ut til at Høili hadde gjort et aldri så lite comeback med et overskudd på 39 millioner kroner, etter flere år med svake resultater. I fjor snudde det imidlertid ned igjen.

Regnskapet for 2022 viser et resultat før skatt på minus 43 millioner kroner. Egenkapitalen ble barbert fra nær 80 millioner til 36 millioner kroner. Gjelden økte fra 22 til 56 millioner kroner. Ifølge Høili er gjelden kortsiktig finansiering som kan brukes til belåning av aksjekjøp.

– Regnskapet speiler hovedsakelig nedskrivning av eiendomsporteføljen. Det er slik markedssituasjonen har utviklet seg den senere tiden. Høye renter, krig og politisk uro er hovedårsaken, skriver Høili til DN.

Dag Alexander Høili (54) Født 1968, oppvokst i Fredrikstad.

Er sønn av tidligere Europris-eier Terje Høili, som har en anslått formue på rundt 3,75 milliarder, ifølge Kapital.

Driver investering i eiendom, bil og aksjer gjennom sitt investeringsselskap Dagsander Invest.

Høili eier 11,3 prosent av eiendomsselskapet Firmus Group, der han har ført opp en anskaffelseskost på 53 millioner kroner. I fjor ble verdien av aksjeposten skrevet ned fra 49 til 15 millioner kroner. På spørsmål om hvorfor han har skrevet ned aksjeposten så mye når Firmus nesten ikke har gjeld, henviser Høili til Firmus-ledelsen.

Firmus-styreleder Tormod Stene-Johansen forstår ikke hvorfor Høili har foretatt en så stor nedskrivning. I mars gjennomførte selskapet en emisjon der kursen ble satt til 2,5 kroner, noe som priset Dagsander Invests 24 millioner aksjer til 60 millioner kroner. I fjor ble det gjennomført en emisjon til kurs 3,1 kroner, ifølge styrelederen.

– Det har ikke skjedd noe spesielt med selskapet, så jeg vet ikke hva han styrer med. Det er et langsiktig prosjekt der vi har kjøpt opp mye tomter på polskekysten, sier Stene-Johansen, som legger til at Høili har vært en helt super aksjonær for selskapet.

Store shortposisjoner

I notene til Dagsander Invest står det at selskapet hadde shortposisjoner for nesten 27 millioner kroner ved årsskiftet. Å shorte en aksje eller et annet verdipapir vil si at man vedder på kursfall.

Shorting Å «gå short» i en aksje er helt enkelt å vedde på kursfall.

Mekanismen er å selge lånte aksjer, for så å kjøpe nye og levere disse tilbake når kursen har falt. Forskjellen i pris mellom disse tidspunktene er profitt (eller tap, dersom kursen stiger).

Det er risikabelt å kjøpe en aksje i håp om kursoppgang, men tapene har en øvre grense. En aksje kan tross alt ikke gå i minus.

I en shortposisjon finnes ingen slik grense, ettersom aksjer teoretisk sett kan stige ubegrenset.

Regnskapet gir ingen informasjon om hva Høili har shortet. DN har spurt Høili om han kan opplyse hvilke shortposisjoner det er snakk om, men ikke engang han vet hvilke aksjer han har veddet mot.

– Det har jeg ikke foran meg, skriver han.

– Du satt med shortposisjoner for 27 millioner, men husker ikke hvilke?

– Jeg har tradet i aksjemarkedene for flere milliarder de par siste årene! Både short og long.

En oversikt fra Tekinvestor viser at Høili har kjøpt og solgt aksjer i det som kan krype og gå av selskaper på Oslo Børs de siste årene. I fjor tradet selskapet hans blant annet Vår Energi, Norwegian og Rec Silicon. Utenlandske aksjer er ikke del av Tekinvestors oversikt.

– Hva er investeringsfilosofien din?

– Å prøve å tjene penger, naturligvis.

– Hva blir strategien fremover?

– Å følge tett på i markedene.

– Vil du kjøpe Europris-aksjer?

– Har ikke tatt stilling til norske selskaper den senere tiden. Holdt meg for det meste i det amerikanske markedet. Isolert sett er Europris en god aksje.

– Tør du å satse på aksjer når det er så stor usikkerhet om inflasjon og renter?

– Da går man short.

– Så du er short nå?

– Begge deler.

Shorting er forbundet med høy risiko: Mens profitten er begrenset til hundre prosent, kan tapet bli langt større ettersom det ikke er noe øvre tak for hvor høyt en aksje kan stige. Høili er ikke veldig bekymret.

– Man velger først og fremst selskaper som har en negativ utvikling når markedet snur negativt. Men for all del ja, det er risiko begge veier.

Dagsander invest as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1,8 2,3 -21,7% Driftsresultat (ebit) 1,6 -1,6 -% Resultat før skatt -43,3 37,9 -%

Flere kriseinvesteringer

Men Høili er ikke bare en trader til stor glede for meglere – han er også en langsiktig investor. Problemet er bare at heller ikke de langsiktige investeringene kaster av seg.

Høilis selskap eier nesten syv prosent av forsikringsselskapet Fsys (tidligere Tide Forsikring), som har hatt mye trøbbel med Finanstilsynet. Ved årsskiftet hadde Fsys en negativ egenkapital på 90 millioner kroner. I Høilis investeringsselskap er investeringen ført opp med en kostpris på 30,5 millioner kroner og en bokført verdi på null.

Dagsander Invest eier også litt over seks prosent av aksjene i Future Investment Group, som ble ledet av Høilis onkel, Jens Petter Høili. For noen år siden skulle selskapet revolusjonere tv-bransjen, men så ble det helt stille. Aksjene har en kostpris på 4,3 millioner og en bokført verdi på 200.000 kroner, uendret fra året før.

Det spanske eiendomsselskapet Camojan Cuatro 1342 ført opp som et heleid datterselskap av Dagsander Invest, med en kostpris på 30 millioner kroner og en bokført verdi på null. Høili mener imidlertid at selskapet ble solgt for fire år siden, selv om regnskapet sier at Dagsander Invest eier 100 prosent av aksjene.

– Det er fordi det tar tid å oppløse selskap i Spania, skriver Høili.

Virtuelt kjøpesenter

DN har omtalt Høilis forretninger en rekke ganger i løpet av de siste årene, både i forbindelse med eiendomstvister, feilslåtte investeringer og søksmål.

Høsten 2021 kom dommen etter shoppingfiaskoen The Moon, som Høili var største eier av i en årrekke. Han brukte mange år og flere titall millioner for å få konseptet på bena. Sammen med søsteren Maria Høili og hennes selskap ble det tatt opp lån på flere millioner kroner.

Tanken var at det virtuelle kjøpesenteret skulle drives av egenutviklet programvare hvor kunden skulle handle i et virtuelt 3D-shoppingsenter, direkte fra merkebutikkene. Selskapet trengte da ikke ha eget lager, men skulle tjene penger på å ta en andel av omsetningen via plattformen. Den tekniske løsningen ble fryktelig kostbar å utvikle, og kostnadene beløp seg til flere titall millioner kroner. I februar 2020 gikk prosjektet dundrende konkurs.

Da dommen falt, ble Høili og Dagsander Invest dømt til å betale tilbake penger han hentet ut av selskapet før det gikk konkurs. Høili tapte på alle punkter, og Dagsander Invest ble dømt til å betale 1,2 millioner kroner, samt rundt 200.000 kroner i saksomkostninger til motparten. I 2021-regnskapet ble det satt av 1,6 millioner til krav og renter.