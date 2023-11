Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke mer enn drøye to år siden DN skrev at salget av den norskutviklede bæremeisen «minimeis» vokste i rekordfart. På to år var omsetningen til selskapet bak minimeisen økt med 60 ganger – til 124 millioner kroner i 2020.

Siden har omsetningen falt år for år.

Nå er selskapet meldt konkurs.

Omsetningen falt

Det fremkommer i en oppbudsbegjæring til Oslo tingrett, der det i kjennelsen fremgår at styret har opplyst at den samlede gjelden er på 21 millioner kroner. Selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på rundt 19 millioner kroner.

«Virksomheten er igangværende og selskapet har fire ansatte», heter det.

I fjor omsatte selskapet for 56 millioner kroner, ned fra 83 millioner kroner året før. De siste to årene har selskapet tapt til sammen 19 millioner kroner.

DN har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Erlend Glømmen og daglig leder Tarjei Espolin Johnson. De har foreløpig ikke besvart henvendelsene.

Flere interessenter

Bostyrer Christian Solemslie sier det er for tidlig å si hva som har skjedd, men peker på at likviditeten var problemet. Gjelden består av bankgjeld med pant i varelager, driftstilbehør og fordringer, i tillegg til leverandørgjeld, opplyser han.

– Så langt har vi tro på at man skal få realisert varelageret for en god pris, sier bostyreren.

Ifølge Solemslie er det interessenter til å kjøpe opp varelageret og rettigheter.

– Hvor mange interessenter er det snakk om?

– Det er i konkursbegjæringen opplysninger om fem interessenter.

– Er en av disse dagens eiere?

– Jeg har ikke fått inntrykk av det, sier bostyrer.

Time Magazine

Etter å ha solgt noen tusen enheter i året, tok Minimeis sats i 2019 for å femdoble produksjonen. Samme år kåret Time Magazine Minimeis til en av årets beste oppfinnelser. Siden har salget av minimeis satt nye rekorder. Pandemien stoppet ikke veksten. Tvert imot.

– I 2019 solgte vi 20.000 minimeiser. I fjor var salget på nesten 95.000 enheter. Totalt har vi nå solgt mellom 170.000 og 180.000 minimeiser, sa daglig leder Johnson til DN i 2021.

Nå har de solgt rundt en kvart million minimeiser, ifølge årsregnskapet for fjoråret.

Per april i år var produktet i rundt 700 butikker, hovedsakelig i Europa. Selskapet skulle lansere minimeis i USA i andre kvartal og tredje kvartal gjennom en kombinasjon av mindre private butikkjeder og større retailere, fremgår det av årsregnskapet.

Hentet penger i fjor

I 2020 hentet selskapet totalt 50 millioner kroner. Etter det Dagens Næringsliv erfarte, ble Minimeis verdsatt til rundt 200 millioner kroner da. Selskapet fikk da inn norske investorer, blant annet Christian Stabell Eriksen og Norrøna-eier Jørgen Jørgensen.

Av fjorårets årsregnskap fremkommer det at selskapet i starten av 2022 hentet inn 18,5 millioner kroner.

«Dette var grunnlaget for en snuoperasjon for å ta Minimeis ut i detaljmarkedet og etablere nye markedskanaler», heter det i årsberetningen.

Dagligvarearving Christian Stabell Eriksen er ifølge Kapital god for 1,25 mrd. kroner. Hans selskap Skarbua er nest største aksjonær i Minimeis med en eierandel på 15,66 prosent. Han sitter også i styret i Minimeis. DN har vært i kontakt med Eriksen. Han viser til styreleder og daglig leder for uttalelser.

Jørgensen er fjerde største aksjonær gjennom sitt selskap Antarctic Invest med knappe ti prosent. Formuen er på 1,55 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Hotellarving Kristin Rivelsrud Juul Møller, som har en formue på 1,4 mrd. ifølge Kapital, eier rett i overkant av åtte prosent sammen med Marius Juul Møller gjennom selskapet Km Holding. Møller er også styremedlem i Minimeis. Han ønsker ikke å kommentere saken.

DN har forsøkt å komme i kontakt med Julius Andreas Winger som var med å starte opp Minimeis. Han har foreløpig ikke besvart henvendelsen. Marcus Martinuzzi var også med å starte opp Minimeis. Han ønsker ikke å kommentere konkursen. De to eier henholdsvis rundt tre og to prosent av selskapet.

