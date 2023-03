Artikkelen fortsetter under annonsen

Hexagon Purus vurderer utstedelse av konvertible obligasjoner på 700–800 millioner kroner og en rettet aksjeemisjon på 350–450 millioner kroner til kurs 27 kroner.

Det fremgår av en melding onsdag.

De konvertible obligasjonene er strukturert som femårs senior usikret konvertibel obligasjon med en fast rente på 6 prosent som betales halvårlig gjennom utstedelse av tilleggsobligasjoner. Konverteringsprisen er satt til en premie på 25 prosent til den laveste av kursen i den rettede aksjeemisjon eller fem dagers volumveid gjennomsnittskurs på selskapets aksjer for perioden til og med 1. mars 2023.

Det japanske selskapet Mitsui har bindet seg til å investere over 500 millioner norske kroner i Hexagon Purus i den konvertible obligasjonen, samtidig melder selskapet at det åpner for fremtidige investeringer opptil 1,5 milliarder norske kroner i årene fremover.

– Denne avtalen er et viktig skritt mot å styrke vår posisjon som en ledende leverandør, og muliggjør arbeidet på nullutslippsteknologi globalt. Mitsuis kunnskap og aktive rolle når det gjelder hydrogen og deres global tilstedeværelse vil bidra til å styrke oss, og utvide globalt, sier Morten Holum, administrerende direktør i Hexagon Purus.

Nær avtale med amerikansk selskap

Hexagon Purus er også i fremskredne diskusjoner med Hino Trucks for en langsiktig distribusjonsavtale for levering av batterielektriske heavy-duty trucks til markedet i USA. Totale leveranser kan bli opptil 10.000 heavy-duty trucks innen 2030 med en potensiell verdi på rundt to milliarder dollar, meldte selskapet tidligere.

Kjøretøyene ventes å være basert på Hinos XL 4x2 traktorchassis og utstyrt med Hexagon Purus' proprietære nullutslippsteknologi, inkludert batterisystemer, hjelpemoduler, kraftmoduler og programvare. De skal distribueres eksklusivt gjennom utvalgte kvalifiserte forhandlere i Hinos nettverk.

Vil på hovedlisten

Hexagon Purus er notert på Euronext Growth, men selskapet meldte tidlig i februar at selskapet vil på hovedlisten på Oslo Børs.

Styret vedtok derfor å utsette fremleggelsen av resultatrapporten for fjerde kvartal til april.

Selskapet ble skilt ut fra nørsnoterte Hexagon Composite i desember 2020.