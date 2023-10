Artikkelen fortsetter under annonsen

The Body Shop-kjeden har stengt dørene til 10 butikker hittil i år etter et «annus horribilis», viser regnskapet fra eierkonsernet Pocos. De ti butikkene som nå er lukket påførte kjeden et tap på 20 millioner kroner i fjor.

Tallene viser et kraftig fall i inntekter i fjor, og konsernet melder om et underskudd på 29,3 millioner kroner før skatt.

Konsernet eier en rekke butikker innenfor The Body Shop-kjeden, som selger hudpleie- og makeup-produkter, og har enerett på salg av disse produktene i Norge.

Inntektene falt til 175,7 millioner kroner, og driftsresultatet endte på minus 33,8 millioner kroner.

– 2022 ble et særdeles vanskelig år for konsernet. Omsetningen er langt lavere enn budsjettert, heter det i styrets beretning. Milliongjeld, svak julehandel, renteøkninger, høy strømpris og pandemi er blant årsakene til det store inntektsfallet.

Det førte til alvorlige økonomiske problemer, og en rekonstruksjon som kostet kreditorene, hovedsakelig internt, 60 millioner kroner. Samtidig viser regnskapet at den mediesky mannen som står bak kjeden, Tim Einar Christensen, tok ut 3,5 millioner kroner i lønn.

DN har ikke lyktes med å få en kommentar fra Christensen. Hans advokat Nils Holger Koefoed sier han har lest revisors beretning og hans kommentar til DN er at selskapet har satt pris på rekonstruksjonen og satser på at årets julesalg blir bra for selskapet.

Vesentlig usikkerhet fremover

Etter et tungt år for ser styret lyst på fremtiden, men revisoren peker på en stram likviditetssituasjon i sin beretning.

– Konsernet har gjennomført mange tiltak, men så langt i 2023 kan ikke vi se at disse har hatt vesentlig positiv effekt for omsetning og resultat, heter det. Revisoren peker på at det er for tidlig for å konkludere, ettersom selskapet har en stor del av sin omsetning i fjerde kvartal.

I beretningen poengterer revisoren at det foreligger vesentlig usikkerhet, som kan skape tvil av betydning om konsernets, og dermed også selskapets evne, til fortsatt drift. Styret på sin side skriver i årsberetningen at fremtidsutsiktene ser svært gode ut ett til to år frem i tid.

– Dette til tross at den utfordrende perioden etter pandemien fortsetter med høy inflasjon, rentehevinger og generelt høyere leveomkostninger enn hva nordmenn har vært vant med, heter det.

Per juli 2023 står kjeden igjen med de butikkene med størst omsetning. Styret venter ikke en større organisk vekst i 2023, men at den negative trenden vil snu i 2024.

– Etter årets julesesong mener styret at selskapet vil være godt rustet til vekst fra regnskapsåret 2023 og videre, heter det.

Mistet titalls millioner

I mars i år skrev DN at kjeden var i alvorlige økonomiske problemer og måtte forhandle med kreditorene. Den gang opplyste konsernet at det var avhengig av for å lykkes med årets julehandelen for å sikre driften gjennom årets øvrige måneder.

Fjorårets julehandel ble så dårlig at det ikke klart å overholde sin betalingsforpliktelser overfor kreditorene. Selskapet slet med både intern gjeld i konsernet og eksterne kreditorer, som leverandører og det offentlige.

Skattemyndighetene hadde blant annet et krav på rundt 30 millioner kroner, og de to andre store kreditorene var Danske Bank og leverandøren The Body Shop International.

Rekonstruksjonen, som omfattet de fire selskapene i konsernet Ace Shops, A. Christensen Engros, Pocos Eiendom og Pocos Holding, endte med flere nedlagte butikker, og interne og eksterne kreditorer mistet over 60 millioner kroner.

