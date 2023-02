Artikkelen fortsetter under annonsen

DN fortalte i august i fjor historien om Eivind Endresen, som tapte nesten seks millioner kroner på valutaspekulasjon da den norske kronen svekket seg kraftig natt til 19. mars 2020.

Bare to dager tidligere hadde rådgiveren i Multi Markets forsikret Endresen om at pengene var helt trygge.

Eivind Endresen døde i august 2021, 85 år gammel, hvoretter Arild Endresen (76), hans yngre bror og enearving, valgte å saksøke Multi Markets med krav om at meglerselskapet skulle dekke tapet.

Sør-Rogaland tingrett frifant Multi Markets i januar i år og dømte Endresen til å dekke alle saksomkostningene. Nå er saken anket inn for ny behandling i Gulating lagmannsrett.

Aril Endresen (til venstre), enearving etter avdøde Eivind Endresen, her sammen professor emeritus Thore Johnsen, sakkyndig vitne, da søksmålet mot Multi Markets ble behandlet i tingretten i Sandnes før jul i fjor.

– Rene veddemålsprodukter

Det er advokat Tore Jarl Hjelseth som skal representere arvingen Arild Endresen i ankesaken. Han har tidligere blant annet representert kunder som gikk til søksmål mot styret og ledelsen i meglerhuset Nordic Securities.

Advokaten mener det er uforsvarlig å anbefale kompliserte finansielle produkter til gamle mennesker som ikke forstår hva de går inn i.

– Meglerhuset tok i praksis full kontroll med sparepengene hans og plasserte store beløp i særdeles komplekse finansielle instrumenter med ekstrem og uoversiktlig risiko for tap. Dette var instrumenter med egenskaper og en kompleksitet som lå langt utenfor hva selv oppegående og profesjonelle investorer har noe forhold til eller forstår, sier Hjelseth.

– Dette er ikke investeringer i vanlig forstand, men i realiteten rene veddemålsprodukter utelukkende ment for meget drevne investorer, legger han til.

Hjelseth påpeker at eldre mennesker, som også er alderssvekket, i utgangspunktet har full tillit til en profesjonell rådgiver.

– Det som ble foreslått fra rådgiveren i denne saken sa avdøde Eivind Endresen bare passivt og helt mekanisk ja til. Uten noen som helst forutsetninger for å forstå et kvidder av de komplekse produktene. Derfor er slike saker alvorlige, og iblant er de rent ut sagt stygge, sier Hjelseth.

Faktiske feil

Det var natt til 19. mars det aller meste av Endresens sparepenger på vel seks millioner kroner gikk tapt fordi den norske kronen svekket seg. Kun vel 350.000 kroner sto igjen. På samme tid hadde Endresen fått fast plass på demensavdelingen på et sykehjem i Kristiansand.

– Avdøde forsto ikke at det var realisert et tap på over 5,8 millioner kroner, slik min part ser det. Og familien ser dette i sammenheng med meglerhusets opptreden. De nærmere vurderingene av saken reserverer vi til ankeforhandlingene, sier advokat Hjelseth.

– Men i tingretten ble Multi Markets blankt frifunnet?

– Vi mener det er en rekke faktiske feil i tingrettsdommen, og min part ser frem til å få belyst saken i sin fulle bredde i lagmannsretten.

Multi Markets advokat, Reidar Smedsvig i Arntzen de Besche Advokatfirma, skriver i en epost til DN at «Multi Markets as har mottatt ankeerklæringen fra Arild Endresen. Som vi har gitt uttrykk for tidligere, er det denne sidens syn at tingretten har gjort en god og riktig vurdering basert på det fulle bevismaterialet i saken. Ankeerklæringen inneholder ikke noe nytt som er egnet til å endre det synet.»

Advokat Reidar Smedsvik (til venstre) mener dommen som i januar frifant Multi Markets er riktig. Til høyre daglig leder i Multi Markets, Kjetil Søyland.

Fikk smekk

Etter at DN fortalte historien om Eivind Endresen i fjor høst, skrev avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet i et leserinnlegg at tilsynet «er enig i at en adferd fra et verdipapirforetak, slik den beskrives i artikkelen, er uakseptabel og et grovt brudd på kravet til god forretningsskikk». Hun la til at tilsynet reagerer strengt på alvorlige lovbrudd.

Seks måneder tidligere, i mars 2022, presenterte tilsynet en rapport etter et tilsyn som konkluderte med at det «ser alvorlig på feil og mangler knyttet til egnethetsvurderinger» og også ser alvorlig på mangler og avvik i ordreloggen i selskapet.

Seksjonssjef Roy Halvorsen i tilsynet skrev i en epost til DN i august i fjor at det under tilsynet ble «avdekket flere eksempler på mangelfull dokumentasjon av egnethetsvurderinger, og på kunder som i kommunikasjon med foretakets rådgivere tilsynelatende manglet grunnleggende forståelse for produktene de handlet og den risiko som er forbundet med dette. Forholdene blir fulgt opp av Finanstilsynet i det løpende tilsynsarbeidet».

Avdøde Eivind Endresen var ikke blant kundene Finanstilsynet undersøkte nærmere i tilsynet.

– Finanstilsynet har ikke gjennomført ytterligere tilsyn hos Multi Markets utover at foretaket var del av et bredt anlagt tematilsyn hos flere verdipapirforetak knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Vi vil i vår tilsynspraksis fortsette å ha sterkt fokus på foretakenes etterlevelse av god forretningsskikk, skriver seksjonssjef Halvorsen i en epost.

Multi Markets advokat, Reidar Smedsvig sa til DN sist høst at selskapet hadde hatt en konstruktiv dialog med Finanstilsynet etter det stedlige tilsynet.

– Det er helt vanlig at det i slike prosesser avdekkes forbedringspunkter. Finanstilsynet har ikke i forbindelse med noen av tilsynene funnet grunnlag for å ilegge foretaket noen sanksjoner, skrev han i en epost.

