I januar endret eiendomsarvingene Joachim Sandvold (33) og Betine Erla Sandvold (34) fra norsk til sveitsisk postadresse.

Nå har de også utvandret til Sveits, ifølge Folkeregisteret.

Den nye adressen er i området Wilen bei Wollerau i Sveits, som ligger i utkanten av storbyen Zürich, ved innsjøen Zürichsee. Begge ble registrert som utvandret 17. januar i år.

Dette er samme område Jan Haudemann-Andersens datter Alexandra nettopp har flyttet til.

Joachim Sandvold i Sandvold Holding. Bildet er fra 2017.

Joachim Sandvold, sønn av Bik Bok-klesgründer Kenneth Sandvold (69), er daglig leder i eiendomsselskapet Sandvoldgruppen as. Han hadde i 2021 en ligningsformue på 140 millioner kroner.

Hans ektefelle, Betine Erla Sandvold, datter av eiendomsmilliardær Kim Erla, hadde en ligningsformue på 280 millioner kroner i 2021. Erla Sandvold sitter som styremedlem i en rekke av Erla Eiendom Holding as' datterselskaper, og eide per 2021 en post på 44,8 prosent av morselskapet.

Paret hadde til sammen en ligningsformue på 420 millioner kroner i 2021.

DN var i kontakt med familien Sandvold da de endret til postadresse i Sveits, men de ønsket ikke å uttale seg i forbindelse med den saken.

Flytter nær familie

Ekteparet har allerede nær familie boende i Sveits.

I slutten av oktober 2022 ble det kjent at Betine Erla Sandvolds far, og eiendomsmilliardær, Kim Erla, hadde flyttet til Sveits sammen med kona Solveig. Kim Erlas nye postadresse er i samme område som Sandvold-parets adresse – Wilen bei Wollerau.

Joachim Sandvolds søster, Rikke Sandvold, endret adresse til Kilchberg i utkanten av Zürich i september i fjor. Ifølge Google Maps er dette omtrent en 18 minutters kjøretur fra Sandvold-parets nye adresse.

Rikke Sandvold hadde en ligningsformue på 131 millioner kroner i 2021.

Enorme verdier

Samlet står Sandvold-paret med familie for enorme formuer, som har forsvunnet ut av Norge det siste halve året.

I siste utgave av Kapitals liste over Norges 400 rikeste, anslås Kim Erlas formue til 4,95 milliarder kroner, mens Sandvold-familiens formue anslås til 2,2 milliarder kroner.

DN har ikke lykkes med å få en kommentar fra Joachim Sandvold fredag.

Det siste året har flere titall formuende nordmenn flyttet til Sveits. Ligningsformuer på til sammen over 38 milliarder kroner har forsvunnet ut av Norge – det samme med over 900 millioner i skattekroner.