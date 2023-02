Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av årets første måned passerte publikums gjeld til norske långivere 7000 milliarder kroner, ifølge den nye kredittindikatoren fra statistikkbyrået. Med publikum menes både norske husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Samtidig er vekstkurven fallende: I desember registrerte SSB en gjeldsvekst på 5,5 prosent over tolv måneder, mens årsveksten nå ligger på 5,3 prosent, ifølge de nye tallene.

En tilsvarende utvikling måles for norske husholdninger, som til sammen skylder 4171 milliarder kroner. Gjeldsveksten er også her noe fallende, fra 4,2 prosent på årsbasis i desember, til 4,1 prosent i januar.

Økonomene i Handelsbanken mener det er grunn til å anta at årsveksten vil holde seg uendret i tiden fremover.

I Norge Banks utånsundersøkelse rapporterte bankene om fallende låneetterspørsel mot slutten av fjoråret, parallelt med at utlånsrentene hoppet markant.

– De samme bankene ventet også at etterspørselen ville falle litt videre i første kvartal i år, bemerker Handelsbanken i sin morgenrapport.

Brattest gjeldsutvikling har de ikke-finansielle foretakene. Selv om årsveksten også her faller tilbake, måler SSB fortsatt en økning på 7,5 prosent de siste året.

– På tross av nedgangen siste måned er tolvmånedersveksten fremdeles høy, sammenlignet med nivået de seneste årene, skriver statistikkbyrået.

