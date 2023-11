Artikkelen fortsetter under annonsen

Næringsbanken – som i vinter fikk nei fra Finanstilsynet til å gi ut nye lån, og som i forrige uke måtte be aksjonærene om hjelp til å øke egenkapitalen – byr nå mest for innskudd uten begrensninger for kundene.

På Finansportalens oversikt er Næringsbanken i topp på innskudd over 100.000 kroner på innskuddskonto, uten noen form for krav til foreningsmedlemskap, alder, minimumslengde på innskuddene eller andre begrensninger for kunden, som at pengene skal brukes på boligkjøp:

Næringsbanken byr nå 4,62 prosent for innskuddene, og sikrer seg dermed en topplassering.

Riktignok er det ikke mer enn ett basispunkt bedre enn omstartbanken Balansebank, som eies av Sandnes Sparebank.

Askim og Spydeberg Sparebank, som sammen med omstartbanken Bank2 og smålånsbanken Svea Bank tilbyr 4,60 prosent for innskuddene.

Deretter gir Totens Sparebank 4,50 prosent for innskuddene, og derfra blir det et lite steg ned til de neste nisjebankene.

Trenger sårt kapital

2023 har vært et svært turbulent år for Næringsbanken, og seks år etter at banken ble tildelt konsesjon, måtte den i forrige uke bønnfalle aksjonærene om å spytte inn 230 millioner kroner i ny egenkapital. Kapitalbehovet skyldes utlånstap på 130 millioner kroner i tredje kvartal og strenge kapitalkrav fra Finanstilsynet.

I en investorpresentasjon som ble sendt ut til aktuelle investorer før helgen ble det opplyst at banken hadde 3,3 milliarder kroner i netto utlån. Innskuddene overgikk utlånene med 20 millioner kroner, og 89 prosent var garanterte innskudd, ifølge ledelsen, som skriver i presentasjonen:

«(...) Banken hadde kritiske utfordringer knyttet til både bemanningssituasjon og systemer for foretaksstyring og internkontroll. Dette førte til utskiftninger og avgang av nøkkelpersonell, samt at det ble avdekket alvorlige brudd på Bankens interne retningslinjer og rutiner.»

Bankens utlånsvolum hadde i løpet av årets ni første måneder krympet med en halv milliard kroner, og i investorpresentasjonen heter det at dagens 520 lånekunder skal falle til 150 stykker, selv om tilsynets utlånsstopp opphørte på forsommeren.

Selv om banken har svært begrenset vekst i 2023 – om den har vekst overhodet – vil altså banken betale mest for nye innskuddskroner.

– Har problemer

– Det er ingen tvil om at Næringsbanken har problemer, illustrert gjennom Finanstilsynets uttalelser og emisjonen som er satt i gang, sier kredittanalytiker Thomas Eitzen i SEB.

Han mener man kan se på bankens innskuddstilbud på 4,62 prosent på to forskjellige måter:

Kredittanalytiker Thomas Eitzen i SEB. (Foto: Gorm K. Gaare) Mer...

– Banken vil nok først og fremst passe på at den forhindrer innskuddsflukt, mer enn den jakter nye sparekroner fra kundene. For om kundene begynner å ta ut penger av banken i stort monn, da vil Finanstilsynets folk stå på bankens trapper på et blunk.

– Samtidig er det ikke slik at banken tilbyr 6,62 prosent, som ville vært en ren fallitterklæring. Banken legger seg nok der den må for å holde på sine eksisterende kunder, og nye kunder vil nok heller velge Sandnes Sparebank, sier Eitzen.

«Lang historie»

Bankens relativt korte historie inneholder to sjefavganger, ansatteflukt og utlånsstans fra Tilsynet. På bankens hovedkontor på Moelv i Ringsaker kommune er hele ledergruppen ansatt i 2023.

Banksjef Johan Linn vil ikke svare på DNs spørsmål tirsdag, og sender DNs epost videre til finansdirektør Runar Hauge:

– Innskudd er bankens viktigste finansieringskilde, og å sørge for korrekt prising er viktig for å opprettholde ønsket finansieringsmiks. Næringsbanken har lang historie med å ligge høyt på Finansportalen med produktet Nettspar, og gjør periodiske justeringer i forhold til konkurransen for å sørge for en stabil innskuddsmasse i dette produktet, skriver Hauge.

Da forbrukslånsbankene poppet opp som paddehatter for noen år siden, uttalte flere av dem at innskuddskundene er svært prissensitive, og at disse mindre bankene fort kunne finansiere ny vekst ved å legge seg på toppen av Finansportalen. Hauge vil imidlertid ikke svare på om Næringsbanken deler denne erfaringen.

Han vil heller ikke svare direkte på hvorfor banken med over 100 prosent innskuddsdekning, fallende utlånsvolum og små utsikter til utlånsvekst legger seg på pristoppen, men han kommenterer:

– Samtidig tilbyr banken også bindingsprodukter innen innskudd på 31 og 90 dager. Bankens finansiering skal være hensiktsmessig i forhold bankens utlån, og banken har gjennom året gradvis redusert innskuddsmassen for å gjenspeile dette. En stabil og balansert finansiering – som vi ser i dag – vil fortsatt være målet fremover.

Må betale mer

I kredittmarkedet har Næringsbanken én hybridobligasjon og ett ansvarlig lån som inngår i kapitaldekningen. For å finansiere utlån har Næringsbanken i tillegg til innlån i personmarkedet, dessuten en obligasjon på 200 millioner kroner. Denne løper til september neste år. Ifølge kredittanalytiker Eitzen priser nå kredittmarkedet en liten risikopremie på Næringsbanken, sammenlignet med andre lokal- og regionbanker.

– Dersom banken skulle satt en obligasjon på 200 millioner kroner i dag, ville markedet krevd en risikopremie på 140 punkter over Nibor. Litt lavere enn ettårs-risikoen i eiendomsselskaper, sier Eitzen, som understreker at det ikke kan legges for mye vekt på den prisreferansen.

Siste notering for tre måneders Nibor er på 4,75 prosent.