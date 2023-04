Artikkelen fortsetter under annonsen

I januar tok den lille forretningsbanken Næringsbanken kontakt med Finanstilsynet som følge av to potensielle tap i utlånsporteføljen.

Banken med base i Innlandet initierte da dialog med Finanstilsynet etter at banken varslet om økte nedskrivninger i 2022, fremgår det av bankens årsrapport som ble offentliggjort fredag. Svaret fra tilsynet var nådeløst.

For Finanstilsynet påla banken å gjennomføre en uavhengig gjennomgåelse av utlånsporteføljen. Og mens denne undersøkelsen pågår, har tilsynet pålagt banken å ikke yte lån, kreditter eller garantier til nye kunder. Banken får heller ikke utbetale utbytte eller bonus til de ansatte, fremgår det av rapporten.

Det vil påløpe økte kostnader i forbindelse med prosessen med Finanstilsynet, understreker banken.

Nytt sjefsbytte

Under ett år etter av en av bankens initiativtagere, Øystein Snuggerud, overraskende gikk av som sjef for banken i mars i fjor, er også hans etterfølger ferdig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I årsrapporten fremkommer det nemlig at administrerende direktør Hans Skjelbred gikk av i slutten av januar i år. Det var på samme tidspunkt Næringsbanken tok kontakt med Finanstilsynet. Tidligere kredittsjef Johan Linn ble da ny toppsjef.

Linn har foreløpig ikke besvart DNs henvendelse fredag ettermiddag. Styreleder Pål Svenkerud var ikke tilgjengelig.

Finanstilsynet vil ikke kommentere saken, men bekrefter beslutningen.

Næringsbanken har hatt base på Moelv og utlån primært til næringslivet i Innlandet, og fikk konsesjon i 2017. Ved utgangen av fjoråret hadde banken lånt ut 3,8 milliarder kroner.

Da banken startet opp, hentet den inn drøyt 200 millioner kroner i egenkapital. Den hadde da nær 130 aksjonærer, hvorav over 100 var næringslivsaktører fra Innlandet. I tillegg var investorene Egil Stenshagen, Kjell Ulrichsen og Emil Aubert på aksjonærlisten i starten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.