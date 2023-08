Kraftig verdifall for presset eiendomsprosjekt: Må stille ytterligere sikkerhet for milliardgjeld Flere hundre Arctic Securities-kunder sitter som eiere av Equinors kontor på Fornebu, der økte renter og tapte leieinntekter skaper store problemer. Nå må det hostes opp 90 millioner på to uker.

2 min Publisert: 31.08.23 — 19.12 Oppdatert: ett minutt siden