Artikkelen fortsetter under annonsen

Wall Street fikk seg en kalddusj forrige uke, etter at renteforventningene tok seg kraftig opp. Dette skyldtes blant annet at PCE-indeksen – den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmål – kom inn høyere enn ventet.

Mandagens handel endte med bred oppgang.

Slik så det ut for de ledende børsindeksene ved stenging klokken 22.00 norsk tid:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 0,3 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,1 prosent

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,7 prosent

Endte måneden med tap

Alle tre indeksene endte februar med tap. Nasdaq er falt én prosent den siste måneden, Dow Jones falt 4,2 prosent og S&P 500 falt 2,5 prosent, ifølge CNBC.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en sterk start på året har etterspørselen etter amerikanske aksjer avtatt i februar ettersom nøkkeltall viste at inflasjonen holdt seg høy, noe som økte frykten for at Fed ville holde rentene høyere lenger. Den førstekvartalsvise nedgangen i selskapenes inntjening siden 2020 har også rammet risikosentimentet, noterer Bloomberg News, ifølge TDN.

– Februar vil gå inn i historien som måneden hvor markedet trakk seg tilbake for å fordøye et veldig sterkt rally man så i slutten av desember som fortsatte inn i mesteparten av januar. Dette er en tilbakefallsmåned, det er en hvilemåned, og det er bra så lenge støtten er forsvart og støtten holder, som er forrige ukes bunnotering, sier Adam Sarhan, administrerende direktør i 50 Park Investments, skriver CNBC, ifølge TDN.

Keith Buchanan i Globalt Investments sier til Reuters at markedet er bekymret for hvor mye den amerikanske sentralbanken må heve styringsrenten og hvor lenge den vil holdes høyt.

– For tre-fire uker siden var det en forventning om ett eller muligens to rentekutt i løpet av året, og det har snudd fullstendig og er nå priset ut av markedet.

Verdens viktigste rente stiger

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne referert til som verdens viktigste rente for dens effekt på andre renter og finansielle størrelser verden over, handles tirsdag til rundt 3,93 prosent. Renten har steget fra 3,4 prosent ved inngangen til februar.

Tiåringen, som den gjerne også omtales som, er på sitt høyeste nivå siden november i fjor, skriver CNBC.

– Aksjemarkedet ser på marginene at det er økt konkurranse fra obligasjoner og fond denne måneden. Vi tror denne dynamikken bidrar til utstrømninger på tvers av aksjefond i februar, sier sjefstrateg i Ameriprise Anthony Saglimbene.

Den amerikanske styringsrenten er for øyeblikket på 4,75 prosent, mens markedet priser en rentetopp på 5,4 prosent til sommeren. Det gis 25 prosent sannsynlighet for at renten heves med 0,5 prosentpoeng ved neste rentemøte i mars, ifølge CME Group.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.