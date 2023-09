Artikkelen fortsetter under annonsen

I forkant av børsåpningen indikerte investorenes plasseringer at det ville bli en nervøs dag i det amerikanske aksjemarkedet. Og da Nasdaq og NYSE åpnet, falt de tre indeksene med rundt 0,3 prosent.

Investorene ventet onsdag på flere nyheter fra denne ukens økonomiske kalender:

I USA ble det lagt frem tall for PMI-tjenester og ISM-tall for tjenestesektoren, begge to for august.

Feds «beige book»-oppdatering kom onsdag kveld. Undersøkelsen sier noe om hvordan det står til med den økonomiske utviklingen i de 12 Fed-distriktene.

Nøkkeltallene som kom inn like etter børsenes åpning viste at innkjøpssjefsindeksen fra S&P Global endte på 50,2 i august. Det var ventet at nøkkeltallet ville bli 50,4 og et fall fra 52,0 i august. PMI-tallene for tjenestesektoren endte på 50,5 i august. Også dette litt lavere enn ventet 51,0.

Men de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor var 54,5 i august, skriver TDN Direkt. Dette overgikk forventningene og er ikke godt nytt for dem som håper Fed er ferdige med renteøkningen, ifølge økonomer.

– ISM-rapporten for den tjenesteytende sektoren understreker motstandsdyktigheten i den største delen av økonomien, uttaler sjefstrateg Quincy Krosby i LPL Financial, ifølge Bloomberg.

– Absolutt ikke gode nyheter

ISM-tall over 50 indikerer at økonomien er på vei oppover, og fasiten for august viser langt høyere aktivitet enn ventet. Nyhetsbyrået TDN Direkt viser til Trading Economics, som rapporterte at indeksen var ventet å ende på 52,5.

Sjefstrateg Krosby viser til onsdagens rapporter, der det fremkommer at innkjøpsprisene er på vei opp, og kommenterte så:

– Dette er absolutt ikke gode nyheter for Fed, som nå er data-avhengige.

Det at økonomien fortsatt holder høy fart kan nemlig tolkes dit at Fed har nye argumenter for å heve renten denne høsten, og det igjen medførte naturlig nok at indeksene falt ytterligere onsdag. Da børsene stengte så det slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen hadde falt 0,7 prosent i løpet av dagen.

Industriselskapenes Dow Jones endte dagen med et fall på 0,6 prosent.

For Tek-børsen Nasdaq ble det et fall på en prosent.

– Veksten avtok

Mens nøkkeltallene onsdag viste en høyere aktivitet i økonomien, kom Feds «beige book»-oppdatering som viste at veksten avtok.

– Veksten i den amerikanske økonomien og arbeidsmarkedet avtok i juli og august, og mange bedrifter venter at lønnsveksten vil avta i nær fremtid, skriver Fed ifølge Bloomberg.

Videre skriver Fed at kontakten med de forskjellige distriktene indikerer at den økonomiske veksten var beskjeden.

– De fleste distriktene rapporter at prisveksten avtok, og at de avtar mer innen produksjon og forbrukervarer. Imidlertid fremhever flere distrikter at det har vært en kraftig økning i forsikringskostnader knyttet til eiendom de siste månedene, står det i rapporten.

I forkant av oppdateringen minnet Handelsbankens seniorøkonom Sara Midtgaard om at den forrige rapporten inneholdt flere morsomheter.

– Sist rapport fra 30. juni viste at hotellene i Philadelphia hadde den høyeste inntjeningen siden før pandemien, grunnet blant annet Taylor Swift sine konserter. Både «Barbenheimer», i tillegg til Taylor Swift og Beyoncé sine konserter kan få et midlertidig driv i visse type tjenester.

– Responsen fra andre type næringer har vært at de venter nedkjøling i tiden som kommer. Vi skal også se etter tegn til videre pris- eller lønnspress, skrev Midtgaard.

