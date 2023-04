Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatsesongen ruller videre denne uken, og torsdag morgen står hydrogenselskapet Nel for tur. Det norsk børsnoterte selskaper selger teknologi for produksjon av hydrogen.

Selskapet kunne melde om en omsetning på 369 millioner kroner, og et tap på 194 millioner kroner før skatt i første kvartal.

– Resultatene våre blir bedre som følge av økt produksjonsvolum, og det faktum at bedre marginene på våre nyeste kontrakter har begynt å påvirke de økonomiske resultater, sier konsernsjef Håkon Volldal.

På forhånd var det ventet en omsetning på 353,4 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 820 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Nel asa, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 359 213 68,5% Driftsresultat (ebit) -175 -187 -% Resultat før skatt -194 82 -%

Omsetningen har økt over 60 prosent sammenlignet med fjorårets første kvartal, da det lå på 213 millioner kroner. Resultat før skatt har derimot flat kraftig i samme periode, som i fjorårets første kvartal endte 82 millioner kroner.

At kvartalet endte med et tap på 194 millioner knyttes til tap fra driften, og en negativ urealisert verdijustering fra aksjebeholdningen på minus 76 millioner kroner, opplyses det.

Ved børsåpning torsdag stiger aksjen 16 prosent fra start.

Økt ordreinngang

I første kvartal kom ordreinngangen på 580 millioner kroner, et kraftig hopp fra samme periode i fjor da selskapet hadde 283 millioner kroner.

Kontantbeholdningen i første kvartal lå på 4,6 milliarder kroner.

Selskapet har sine røtter tilbake til 1927, da de første elektrolyseinstallasjonene ble bygget ved Norsk Hydros anlegg på Notodden.

Elektrolyseteknologien ble videreutviklet i flere omganger, og i 2003 åpnet Nel verdens første offentlig tilgjengelige fyllestasjon for hydrogen på Island. I 2014 ble selskapet det første hundre prosent dedikerte hydrogenselskapet notert på Oslo Børs.

Hydrogenselskapet var en av mange aksjer som ble svært populære under pandemien da den også steg kraftig på børs. I begynnelsen av 2021 nådde kursen et toppunkt på 34 kroner.

Siden den gang har det vært en kraftig nedtur på over 60 prosent, og aksjen omsettes ved børsslutt onsdag for vel 12 kroner. Det verdsetter Nel til 20,2 milliarder kroner på Oslo Børs.

Det var senest i mars at selskapet hentet inn 1,6 milliarder kroner i en rettet emisjon til kurs 14,9 kroner. Pengene skulle brukes til finansiering av videre vekst samt generelle selskapsformål ble det opplyst.

Selskapets aksjonærliste er dominert av diverse norske og internasjonale fond og investeringsselskaper, med Blackrock som største eier, med drøye fire prosent av aksjene

Ferdig som styremedlem

For en knapp måned siden ble det også klart at tidligere Nel-toppsjef Jon André Løkke er ferdig som styremedlem i Nel.

Løkke ble medlem av styret da han gikk av som toppsjef for selskapet i juli i 2022. Valgkomiteen i Nel har foreslått Arvid Moss og Jens Bjørn Staff som nye styremedlemmer.

Arvid Moss er ansvarlig for forretningsområdet Hydro Energy i Norsk Hydro, mens Jens Bjørn Staff er administrerende direktør i Skagerak Energi.