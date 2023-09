Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens Kongsberggruppens ordrebøker eser ut – senest med en ny kontrakt i går – har aksjekursen på Oslo Børs fått en del motvind de siste to ukene. I midten av september toppet kursen for tredje gang i år på drøyt 480 kroner, og siden har aksjen falt 7,5 prosent.

Analytikerne mener imidlertid dette ikke er riktig – flere av dem opererer med et kursmål på 550 kroner. Kursoppgangen skal altså ikke være over.

Med et alvorlig bakteppe med krig i Europa: De siste tre årene er Kongsberggruppens aksjekurs løftet over 280 prosent, og aksjonærene har i samme periode mottatt over 45 kroner i utbytte.

Tirsdag sendte investorene Kongsberggruppens aksjekurs ned med 0,1 prosent, og kursen fulgte dermed hovedindeksen, som falt 0,36 prosent.

Fredriksen-nedtur

Riggselskapet Northern Drilling, der John Fredriksen er største eier med drøyt 40 prosent av aksjene, kollapset på børs. Selskapet meldte mandag ettermiddag at det hadde tapt en voldgiftssak mot den koreanske verftsgruppen Hanwha Ocean (tidligere Daewoo Shipbuilding).

Northern Drilling stupte lenge nær 90 prosent, men redusert fallet til rundt 83,5 prosent. Selskapet har nå en markedsverdi på bare 85 millioner kroner.

For hydrogenselskapet Nel ble det en ny tung dag på Børsen, med et fall på 11 prosent. Fallet kommer i forlengelsen av et fall på rundt åtte prosent mandag. Kursfallet mandag kom etter analytikerne hos Fearnely Securities senket kursmålet fra ni til syv kroner, og meldte samtidig om et potensielt behov for ny egenkapital.

Videre vekst for Kongsberg

Mandag tikket nok en kontraktsmelding fra Kongsberggruppen inn, denne gang fra datterselskapet Defence & Aerospace som fikk en ny ordre på omkring én milliard kroner. Da var det bare tre dager siden forrige oppdatering fra våpenprodusenten og tre uker etter gigakontrakten som ble inngått med det polske forsvarsdepartementet.

Totalt har konsernet økt ordrebøkene med 19,5 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette kommer på toppen av de drøyt 68 milliardene selskapet rapporterte om per juni. Våpenleveransen til Polen utgjør 80 prosent av volum i tredje kvartal.

– I løpet av de siste ti kvartalene har ordrebøkene i det maritime segmentet og forsvarsdivisjonen doblet seg, mens de mindre segmentene, Discovery og Digital er opp 50 prosent, sier analytiker Niclas Gehin i DNB Markets.

Han er blant analytikerne som har regnet seg frem til et kursmål på 550 kroner, og han anbefaler også kjøp av aksjen. Kursmålet, som han ikke er alene om, ligger 24 prosent over mandagens sluttkurs.

– Det interessante er at alle de fire segmentene viser så høy vekst uavhengig av hverandre. Skulle jeg peke ut ett segment som skiller seg ut, måtte det være forsvarssegmentet hvor vi tror vekstpotensialet er størst gitt Kongsberggruppens posisjon som en liten og spesialisert nisjeaktør med en produktportefølje som i stor grad retter seg mot den økte etterspørselen vi ser i Nato som følge av den økte trusselen fra stormakter som Russland og Kina, sier Gehin.

