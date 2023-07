Artikkelen fortsetter under annonsen

Det norske hydrogenselskapet Nel stiger mer enn 11 prosent på Oslo Børs tirsdag formiddag etter å ha lagt frem kvartalstall før Børsen åpnet.

Selskapet mer enn doblet omsetningen fra samme kvartal i fjor, til 475 millioner kroner. På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 375 millioner kroner, ifølge estimater Nel har hentet inn.

Til tross for en kraftig inntektsvekst taper Nel fortsatt penger på driften. Driftsresultatet endte på minus 194 millioner kroner, mens det på forhånd var ventet til minus 171 millioner kroner. Det er likevel en bedring fra fjorårskvartalet, da driftsresultatet var på minus 241 millioner kroner.

– Vi fortsetter å se en positiv utvikling som følge av økte produksjonsvolum og inntekter fra kontrakter med betydelig forbedrede vilkår, sier Nel-sjef Håkon Volldal.

Før skatt tapte Nel 345 millioner kroner i andre kvartal, mot et tap før skatt på 277 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Hittil i år har selskapet tapt 539 millioner kroner før skatt.

Nel asa, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 834 396 110,6 % Driftsresultat (ebit) -368 -428 -% Resultat før skatt -539 -195 -%

Ny kontrakt

Nel meldte tirsdag om en ordrereserve ved utgangen av andre kvartal på 2,97 milliarder kroner, opp fra 1,44 milliarder kroner ved utgangen av samme kvartal i fjor.

Ordreinngangen i andre kvartal var på 428 millioner kroner, mot 236 millioner kroner i samme kvartal året før. Per utgangen av andre kvartal 2023 hadde Nel en kontantbeholdning på 4,12 milliarder kroner, mot 3,65 milliarder kroner ved utgangen av fjorårskvartalet.

Mandag kveld sendte Nel ut en melding om at datterselskapet Nel Hydrogen Electrolyser har signert en kontrakt med det portugisiske kjemikalieselskapet Bondalti, som vil ha grønn hydrogen inn i sine prosesser.

Ordren omfatter levering av 40 MW elektrolysrørutstyr til en verdi av 11 millioner euro, tilsvarende rundt 124 millioner kroner.

Elektrolysørene er apparatet som spalter vannmolekyler til oksygen og hydrogen ved hjelp av strøm.

Bratt ned fra toppen

I likhet med mange selskaper ble Nel en børsyndling under pandemien, og steg kraftig på Børsen. I starten av 2021 nådde aksjekursen en topp på 34 kroner, men siden den gang har det gått bratt nedover.

Aksjen omsettes tirsdag for knappe 14 kroner, som er et fall på 60 prosent fra toppen i 2021.

I mars i år hentet Nel 1,6 milliarder kroner i en rettet emisjon til kurs 14,9 kroner. Pengene skulle brukes til finansiering av videre vekst, blant annet utvidelse av produksjonskapasiteten ved anleggene på Herøya og Wallingford i USA, samt «generelle selskapsformål».

Selskapets aksjonærliste er dominert av diverse norske og internasjonale fond og investeringsselskaper, med Blackrock som største eier, med nær fem prosent av aksjene