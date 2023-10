Artikkelen fortsetter under annonsen

NHST Holding, holdingselskapet som kontrollerer DN Media Group, tapte 35,3 millioner kroner før skatt i tredje kvartal, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport.

På topplinjen økte inntektene til 280,5 millioner kroner, men det var ikke nok til å veie opp for en tilsvarende økt kostnadsbase som litt over doblet driftstapet til 21,7 millioner kroner i kvartalet.

Grunnet svakere finansiell utvikling enn ventet, både for publikasjonene og programvarevirksomheten (SaaS), opplyser NHST Holding at det ved utgangen av kvartalet har havnet i brudd med en lånebetingelse. Spesifikt dreier det seg om en betingelse knyttet til giringen i den løpende kredittfasiliteten selskapet har med banken.

– NHST Holding as har god dialog med konsernets bankforbindelse, og det er de siste månedene iverksatt en rekke tiltak for å sikre en bedre finansiell utvikling i datterselskapene, sier finansdirektør Baard Haugen.

Økte kostnader og økte inntekter

Så langt i 2023 har NHST Holding omsatt for 831 millioner kroner, opp fra 794,5 millioner kroner i samme periode i fjor.

Samtidig har kostnadene økt fra 781,4 millioner til 834,8 millioner gjennom de første ni månedene av 2023. Det gjør at NHST Holding har tapt 64 millioner kroner på driften så langt i år, nær en dobling fra samme periode i 2022.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde kontantbeholdningen falt til 93 millioner kroner, fra 210 millioner kroner ved utgangen av fjoråret. Egenkapitalen er for lengst tapt, og stod ved utgangen av tredje kvartal i minus 129,5 millioner kroner.

– I mediedivisjonen har vi akkurat gjennomført et kostnadsprogram på 60 millioner kroner for å sikre styrket lønnsomhet fremover, sier konsernsjef Trond Sundnes i DN Media Group.

Som følge av lånebruddet med banken har NHST Holding reklassifisert kredittfasiliteten under kortsiktig gjeld, som ved utgangen av tredje kvartal økte til 325,6 millioner kroner, opp fra 135,1 millioner kroner ved årsskiftet.

«Selskapet har som intensjon å få en midlertidig dispensasjon for den aktuelle lånebetingelsen. Diskusjoner med banken er godt i gang», heter det i rapporten.

Inntektsfall

For DN Media Group, som omfatter blant annet Dagens Næringsliv, Intrafish, Tradewinds og en rekke andre nisjepublikasjoner, endte de samlede inntektene på 221,2 millioner kroner, opp fra 216,1 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Kostnadene økte fra 205 millioner kroner i fjor, til 220 millioner kroner i år.

Kostnadskuttet på 60 millioner kroner skal etter planen gjelde fra 2024.

For programvarevirksomheten, som inkluderer Mynewsdesk og Mention Solutions, økte inntektene til 59,9 millioner kroner i tredje kvartal, mens kostnadene steg til 62 millioner kroner.

I rapporten skriver NHST Holding at markedet for pr- og reklametjenester er i rask endring med fremgangen innen teknologi, deriblant kunstig intelligens. Den underliggende markedsveksten er imidlertid påvirket av generell, økonomisk usikkerhet som har vart det siste året.

– For NHST Marketing Technology as har styret og ledelsen iverksatt en rekke tiltak for å styrke resultatene innen forretningsområdet, sier finansdirektør Haugen.

