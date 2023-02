Artikkelen fortsetter under annonsen

Med konsernsjef Trond Sundnes i spissen velger mediekonsernet NHST Media Group å endre navn til DN Media Group.

Sundnes forklarer at navnebyttet kommer etter et ønske om å tydeliggjøre koblingen til det norske flaggskipet, Dagens Næringsliv.

– Prosessen startet på vårparten i fjor, og vi har tenkt ulike veier, men kommet tilbake til historien og hvor konsernet kommer fra. Vi ønsker å vokse og styrke oss som mediekonsern, sier Sundnes.

NHST var forkortelsen for Norges Handels og Sjøfartstidene som ble etablert av skipsreder Magnus Andersen i 1889, og var navnet på Dagens Næringsliv frem til 1987.

Nå ønsker konsernet at båndet mellom selskapets første og mest kjente merkevare skal være tydeligere i mediekonsernet, slik det en gang var.

Bygge merkevare

– Målet med å endre navnet oppsummeres i tre punkter. Det handler om å bygge merkevare, tiltrekke seg arbeidskraft både her i Norge og internasjonalt, og til slutt å tiltrekke seg fremtidige partnere, sier Sundnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Navnebyttet kom som en naturlig del av endringene konsernet gikk gjennom i fjor, ifølge Sundnes.

Kostnadene knyttet til navnebyttet ligger på i underkant av en million kroner.

– Det har ikke vært et kostbart prosjekt. Vi har i stor grad benyttet oss av de utrolig flinke folkene vi har på huset, sier Sundnes.

Ti publikasjoner

I løpet av de siste tiårene har konsernet vokst til et internasjonalt mediekonsern med ti ulike publikasjoner som dekker shipping, sjømat og energi globalt, og næringsliv og samfunn i Norge. I 2022 omsatte konsernet for 857 millioner kroner.

Rundt 90 av selskapets nær 450 ansatte jobber i Singapore, Storbritannia og USA.

– Med utgangspunkt i DN er det over de siste 30 årene skapt en sterk familie av globale næringslivsmedier, med verdens ledende shippingavis TradeWinds, og sterke internasjonale brands som Upstream, Recharge, Intrafish.com og nystartede Hydrogen Insight. Summen av alle disse gir et svært slagkraftig tilbud både norske og internasjonale lesere og annonsører, sier Sundnes.

NHST-navnet vil bli beholdt i navnene til eierselskapet NHST Holding og i NHST Marketing Technology.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.