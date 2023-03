Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljefondets sjef Nicolai Tangen fikk en brutto fastlønn på 6,9 millioner i 2022, viser årsrapporten til Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet.

Sammenligner man rapportene for 2022 og 2021 kan det ved første øyekast virke som det tilsvarer en økning på nesten ti prosent, men i realiteten dreier det seg om tre prosent, understreker Nbim. Årsaken er at utbetalingen i 2021 var kunstig lav fordi Tangen ikke hadde opparbeidet seg feriepenger for hele året før, da han startet som sjef i fondet.

Aksjesjefene best betalt

Selv om Tangen troner øverst på utbetalinger i fjor, er det som vanlig lederne med ansvar for aksjeinvesteringene som har best lønn. For et halvt år i den delte stillingen som direktør for aksjeinvesteringer, fikk Pedro Furtado Reis og Daniel Balthasar 5,2 millioner kroner hver i 2022.

De tok over for Petter Johnsen 1. juli i fjor. Johnsen, som hadde denne stillingen i en årrekke, har siden gått over til Akers kapitalforvaltningsvirksomhet, som bygges opp av tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad. Johnsen er den mest profilerte av flere Nbim-ansatte Slyngstad har hentet til Aker.

Fondets nestleder Trond Grande tjente 4,9 millioner kroner i fjor.

Blant kvinnene i ledergruppen er det kun direktøren for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, som er i toppsjiktet lønnsmessig, også hun med 4,9 millioner kroner. Ellers tjente teknologi- og driftsdirektør Birgitte Bryne 3,7 millioner og sjefen for eiendoms- og infrastrukturinvesteringer, Mie Caroline Holstad, 3,2 millioner.

DN skrev nylig at kvinner gjennomsnittlig hadde lavere lønn og bonus enn menn i Oljefondet, spesielt når man kommer oppover i organisasjonen. Tallene fra denne saken dukker også opp i årsrapporten tirsdag.

«Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn skyldes en overvekt av menn i stillinger som arbeider med investeringsbeslutninger,» som er generelt høyere lønnet, skriver Nbim i rapporten. «Utbetalt overtid har også en effekt på tallene for utbetalt godtgjørelse. Vi ser generelt at menn har jobbet relativt mer overtid enn kvinner i 2022.»

Les også: Ida Wolden Bache og Nicolai Tangen må vitne i søksmål om lønnsdiskriminering i Oljefondet

Tjener langt mindre enn før

Tangens sjefslønn er peanuts i forhold til det han tjente i sitt forrige liv som hedgefond-topp i London. Da han flyttet hjem til Norge i 2020 for å bli sjef i Nbim, var det med en formue som på slutten av det året var på over åtte milliarder kroner. Lønnen til Tangen dekker omtrent en tiendedel av det han betaler i formuesskatt.

DN har tidligere skrevet at Tangen i 2021 sto oppført med null i skattbar inntekt. Det skyldtes en valutasmell i forvaltningen av formuen hans som ga et stort, skattemessig tap for det året.

Tangens formue forvaltes av Gabler Investments, etter en strengt regissert avtale. Tangen skal ikke blande seg i investeringsbeslutningene, som i tillegg er begrenset hovedsakelig til bankinnskudd og statspapirer.

Største tap noensinne

Tallene for fondets avkastning i fjor var allerede kjent. I slutten av januar la Nbim frem det største tapet i kroner og øre for fondet noen gang, med en negativ avkastning på 1637 milliarder kroner. Det tilsvarer minus 14,1 prosent i avkastning, og skyldtes hovedsakelig nedturen i aksjemarkedet i fjor. Siden den gangen har fondet hentet seg kraftig inn igjen, og tirsdag viser den uoffisielle telleren på nettsiden omtrent 14.000 milliarder. På slutten av året var verdien 12.429 milliarder.

Men til tross for den dårlige avkastningen, steg faktisk fondets verdi gjennom fjoråret. Det skyldes mest av alt rekordstore overføringer av oljepenger fra staten, på grunn av spesielt skyhøye gasspriser store deler av året. Avkastningen var også bedre enn referanseindeksen fondet måles mot.

Tirsdag kom Norges Bank med sin årsrapport. Her kommer det frem at sentralbanksjef Ida Wolden Bache tjente 2,4 millioner kroner, hvorav to måneders lønn var fra stillingen som visesentralbanksjef, før hun tok over toppjobben etter Øystein Olsen.

