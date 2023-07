Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere investor og reder Eivind Haraldssøn Astrup (78) og hans fire sønner, deriblant Høyre-politiker Nikolai Astrup og fondsforvalter Morten Astrup, realiserte gevinster for 455 millioner kroner i fjor, viser årsregnskapet for deres felleseide investeringsselskap Pactum as.

Selskapet har store posisjoner innen eiendom og shipping, i tillegg til å sitte på aksjer og obligasjoner.

Resultatet i fjor var også det klart høyeste siden generasjonsskiftet i Astrup-familien i 2016.

Investeringene går tilbake til 80-tallet, da Eivind Astrup startet for seg selv etter totalt 20 år i blant annet Storebrand, DNO og Platou-systemet. I første omgang startet Astrup et lite rederi finansiert med sønnenes arv fra farfaren og «ikke så rent lite gjeld», som far Astrup sa i et intervju med DN da han i 2016 trakk seg tilbake.

Investor, reder og ivrig seiler Eivind Haraldssøn Astrup i et intervju med DN i 2016. (Foto: Linda Næsfeldt) Mer...

Pactum as satt ved utgangen av fjoråret på en egenkapital på 2,4 milliarder kroner, men administrerende direktør Espen Marcussen understreker overfor DN at regnskapet er ført etter laveste verdis-prinsipp, og at de bokførte verdiene dermed ikke er de reelle markedsverdiene.

Astrup-familien vil imidlertid ikke ut med hva den totale porteføljen er verd – altså hva alle aksjene og eiendelene ville gitt i kroner og øre om de var blitt solgt i dag. Av de bokførte eiendelene på 2,4 milliarder kroner utgjør aksjer og verdipapirer 1,5 milliarder kroner.

– Eiendelene er bokført til historisk kost, og du har lov til at anta at de reelle verdiene er høyere, sier Marcussen.

Tror 2023 blir tøffere

De samlede overskuddene de siste tre årene beløper seg til over 900 millioner kroner, men nå tviler Pactum-styret på at 2023 blir like bra som fjoråret:

– Styret forventer at resultatet i inneværende år blir svakere enn i de to foregående årene, skriver det i årsberetningen.

Espen Marcussen har styrt Pactum-skuten siden Eivind Haraldssøn Astrup trakk seg tilbake i 2016. (Foto: Javier Auris) Mer...

Ifølge Marcussen består halvparten av porteføljen i dag av børsnoterte aksjer, ti prosent næringseiendom, 15 prosent rentepapirer og ti prosent i PE-fond. Hele 15 prosent er nå i kontanter, ifølge Marcussen, og det er ikke helt tilfeldig.

– I løpet av de siste tre årene har vi mer enn halvert investeringene i eiendom, som tidligere utgjorde en fjerdedel av totalporteføljen. Vi så da at eiendommene begynte å generere en lav avkastning, og mente det var et fornuftig tidspunkt å selge en del eiendomsprosjekter, sier han, og legger til:

– Vi hadde også en del aksjegevinster i fjor som bidro med kontanter i porteføljen, særlig innen shipping og energi, som gikk bedre enn mange andre sektorer. Men så hadde vi også en del i internasjonale aksjefond, og de gikk ikke like bra.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forvalter Morten Astrup. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Marcussen vil ikke være med på at forvalterne nå har bygget en portefølje med mye kontanter for at den skal tåle ruskevær til høsten:

– Nei, så kortsiktige er vi ikke. Vi har en litt større likviditetsreserve nå enn vi pleier å ha, og vil kjøpe mer næringseiendom når og dersom det byr seg muligheter som vi mener er attraktive.

Stortingets rikeste

På spørsmål om hvor store mandater Marcussen og resten av forvalterne i Pactum as har, henviser han til eierne, Astrup-familien. Da DN intervjuet Nikolai Astrup tirsdag i forbindelse med stortingspolitikernes aksjeeierskap, ville han ikke snakke om aksjeplasseringer, men gjerne uttale seg om habilitet:

Nikolai Astrup har størst eierandel i Pactum, med en drøy fjerdedel av Pactum-aksjen. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Det er viktig å gjøre skillet mellom stortingsrepresentanter og statsråder. Da jeg var statsråd trådte jeg ut av alle verv og posisjoner i selskapene jeg er involvert i og hadde vanntette skott mellom meg og selskapene. Som stortingsrepresentant er du ikke omfattet av habilitetsreglene. Den informasjonen vi får er offentlig kjent, i motsetning til når du sitter i regjering.

På spørsmål om Pactum-administrasjonen kan investere i nye enkeltaksjer uten å orientere styret, bekrefter Marcussen:

– Ja, vi kan både kjøpe og selge enkeltaksjer uten å orientere styret.

Stor aksjegevinst

Finansavisen omtalte Pactums årsregnskap tirsdag ettermiddag. Pactums inntekter på 455 millioner kroner, fratrukket lønnskostnader og andre driftskostnader, ga Pactum et resultat på 441 millioner kroner før skatt i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Vil ikke styre fra graven

Det tilsvarer en oppgang på snaue 100 millioner kroner fra året før. Det viktigste bak resultatet var gevinstene fra salg av aksjer og opsjoner. Det kraftig bedrede resultatet skyldes dermed i hovedsak to faktorer: Utbyttebetalinger og reverserte nedskrivninger av ulike verdipapirer, deriblant aksjer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.