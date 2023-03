Artikkelen fortsetter under annonsen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starter tilsyn av ladestasjoner i Norge umiddelbart, fremgår det av en pressemelding fredag.

Det svenske Elsäkerhetsverket har vedtatt et omsetningsforbud i Sverige for to elbilladere fra den norske produsenten Easee. Nkom har besluttet å starte tilsynssak mot selskapet, og vil også kontrollere flere ladestasjoner på det norske markedet.

– Vi prioriterer å arbeide så raskt som mulig med denne saken, og vi vil starte med å gå grundig inn i vedtaket til Elsäkerhetsverket og all tilhørende dokumentasjon. I tillegg vil vi se om det finnes ytterligere dokumentasjon som er relevant for saken og Easee vil få anledning til å legge frem informasjon de ønsker, sier John-Eivind Velure som er avdelingsdirektør i Nkom.

I tillegg til kontroll av Easee-ladestasjoner vil det også kontrollere andre ladestasjoner med betydelig omsetning i det norske markedet. Arbeidet vil også starte umiddelbart, men på grunn av omfang og kompleksitet kan selve saksutredningen tidligst være ferdig i august, opplyser de.

– Det er viktig både for selskapene vi skal føre tilsyn med og for befolkningen at de har tillit til kontrollen vi nå skal utføre. Det er kompleks dokumentasjon og avansert testing. Prosessen vil derfor ta tid, sier Velure.

