Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag begynte litt pessimistisk før indeksene fikk en liten opptur. Mandagen blir på mange måter et bilde av de siste to ukenes børsutvikling der S&P 500 har falt tre prosent siden toppen i juli og deretter gjort et par krampetrekninger.

– De amerikanske aksjene er historisk høyt priset. Samtidig er de europeiske aksjene historisk lavt priset, og dermed kan investorene få en historisk stor rabatt på europeiske aksjer sammenlignet med de amerikanske, sier sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities.

I et kundenotat skriver han mandag at nøkkeltallet for prisingen av aksje, der børskursen sammenlignes med analytikernes forventning til den fremtidige inntjeningen, nå bare er drøyt 12 for europeiske aksjer. Mens disse aksjene altså omsettes i dag på kurser som er 12 ganger høyere enn den forventede inntjeningen, betaler investorene til sammenligning 19,8 ganger neste års inntjening for S&P 500-aksjene. For S&P 500 har prisingen steget betydelig siden toppnoteringen i oktober i fjor, da nøkkeltallet var på 15,3.

Og en del villere blir det i Bruuns sammenligning når man plukker ut de åtte super-tekaksjene på de amerikanske børsene: De åtte aksjene omsettes i snitt for 28 ganger neste års inntjening.

«Luftig»

– Prisingen der er luftig, ja, og de løfter opp resten av det amerikanske markedet, som de andre S&P 492-aksjene. Den høye prisingen er en av grunnene til at kursutviklingen nå beveger seg litt sidelengs, utdyper Bruun over DN.

– På børsene ser vi nå at markedet tar en pust i bakken. Vi ser jo at dollaren også styrker seg, som et tegn på at noen frykten og usikkerheten øker.

Mens han peker på overraskende gode kvartalsrapporter fra S&P 500-selskapene, som en av årsakene til at kursene likevel har holdt seg oppe, har økonomiske nyheter fra Kina økt usikkerheten. De økte rentene har også bidratt til en del usikkerhet i aksjemarkedet.

Bruun peker nå noe unormalt i rentemarkedet:

– Bare siden mai har den amerikanske tiåringen steget med 60–70 basispunkter, og er nå på drøyt fire prosent. Samtidig priser markedet inn store Fed-kutt neste år, og at styringsrenten skal kuttes 100–125 basispunkter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Og nå ser man at avkastningen i aksjemarkedet, målt som inntjeningsyield, ikke har vært tettere på avkastningen i obligasjonsmarkedet på godt over 20 år.

At det europeiske aksjemarkedet ikke har fått den samme prisingen skyldes ikke bare tek-aksjene som løfter indeksene i USA, men også at økonomien har roet seg litt vel mye i Europa.

– Vi har nå hatt tre kvartaler med tilnærmet flat utvikling, og makrotallene gjenspeiler seg litt i prisingen på børs. Der ser vi at markedet forventer en langt lavere inntjeningsvekst blant de europeiske selskapene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Snudde opp mandag

Det amerikanske aksjemarkedet var preget av en viss pessimisme før åpning. Da indikerte investorenes posisjonering i førhandelen at de tre nøkkelindeksene ville falle da børsene åpnet – riktignok ikke mer enn et par tiendedels prosenter.

I åpningsminuttene beveget indeksene også seg slik, men da åpningshandelen var unnagjort snudde deler av markedet. Da børsene stengte, så det slik ut:

S&P 500 steg 0,6 prosent.

Industriselskapenes Dow Jones endte med et lite løft på 0,1 prosent.

Og teknologibørsen Nasdaq steg drøyt én prosent.

Full fyr for stål

Blant de mest omsatte, tunge aksjene falt både Tesla og Nikola mandag. Elbilprodusentenes børsverdi ble på starten av dagen senket med henholdsvis 3,5 prosent og 12 prosent av investorene.

En av dagens klare vinnere ble United States Steel, som før børsåpning meldte at et bud fra konkurrenten Cleveland-Cliffs var avslått. En potensiell fusjon ville skapt USAs største stålprodusent, men budet på 35 dollar per aksje ble ikke ansett som høyt nok. Oppgjøret var ment å gjøres i både kontanter og Cleveland-Cliff-aksjer.

Etter mandagens kursløft, omsettes United States Steel-aksjen for drøyt 31 dollar, som priser selskapet til syv milliarder dollar. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.